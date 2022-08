¿Pueden los medicamentos aumentar la sensibilidad al sol y al calor?

Muchos medicamentos pueden intensificar los efectos del calor y del sol. Aquí te indicamos cómo protegerte

By Catherine Roberts

El calor extremo del verano está aumentando en los Estados Unidos, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Y el calor extremo pone a las personas en riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor.

Hay muchos factores que pueden aumentar el riesgo, como la edad y las afecciones subyacentes. Tal vez te sorprenda saber que los efectos secundarios de muchos medicamentos, incluidos los de venta libre habituales como el ibuprofeno y los medicamentos para la alergia que contienen difenhidramina, también pueden aumentar tu sensibilidad al calor. Otra posibilidad: algunos medicamentos pueden hacer que tu piel sea más sensible a la luz solar.

“Muchas personas toman medicamentos, sobre todo los adultos mayores, pero también muchos otros grupos de la comunidad”, afirma Kimberly Humphrey, médico de urgencias y becaria del cambio climático y la salud humana en Harvard T.H. Chan School of Public Health. “A medida que tengamos días más calurosos, veremos más y más personas que se ven afectadas, y esto ocurre debido a los medicamentos que están tomando”.

Cómo pueden los medicamentos hacerte más vulnerable al calor

Los medicamentos pueden aumentar la sensibilidad al calor de varias maneras.

Algunos pueden afectar la capacidad de tu cuerpo para regular su propia temperatura, o limitar tu capacidad para percibir cuánto calor sientes, por lo que es posible que no te des cuenta de que te estás calentando demasiado, dice Humphrey. Otros fármacos pueden alterar la capacidad de las personas para redirigir el flujo sanguíneo a la piel, que es una de las principales formas en que el cuerpo se enfría.

Los medicamentos también pueden aumentar el riesgo de deshidratación. Algunos tipos de fármacos, especialmente los diuréticos, aumentan la producción de orina, lo que puede dificultar la hidratación.

Cuando se trata de fármacos antidepresivos y antipsicóticos, la deshidratación puede aumentar su concentración en el cuerpo de una persona a dosis más altas de lo previsto, lo que puede significar un aumento de los efectos secundarios, dice Shaili Gandhi, PharmD, vicepresidente de operaciones de medicamentos en SingleCare, una empresa de descuento de medicamentos.

Los medicamentos que pueden aumentar tu sensibilidad al calor incluyen (aunque no se limitan a):

Antidepresivos: antidepresivos tricíclicos como amitriptilina (Elavil), doxepina (Sinequan) y nortriptilina (Pamelor).

Antihistamínicos: difenhidramina (Benadryl Allergy).

Fármacos antipsicóticos: antipsicóticos atípicos como la olanzapina (Zyprexa) y la risperidona (Risperdal), y antipsicóticos convencionales como la tioridazina.

Fármacos para la hipertensión: diuréticos tiazídicos como la clorotiazida (Diuril) y la hidroclorotiazida (HydroDiuril).

Tratamientos de la vejiga hiperactiva: anticolinérgicos como la oxibutinina (Ditropan, Oxytrol) y la solifenacina (Vesicare).

Medicamentos de litio estabilizadores del estado de ánimo.

Cómo pueden los medicamentos hacerte más vulnerable al sol

Algunos medicamentos pueden hacer que tu piel sea más sensible a la luz solar, una reacción conocida como fotosensibilidad. La fotosensibilidad puede manifestarse de diferentes maneras. Lo más común es que se produzca una erupción que puede parecerse a una fuerte quemadura solar, y que puede aparecer a los pocos minutos de la exposición al sol.

En otros casos, los rayos UV alteran la estructura de un fármaco de manera que el cuerpo lo trata como un alérgeno. El resultado es una erupción roja, con picazón y escamosa que se desarrolla entre 24 horas y varios días después de la exposición al sol.

En general, estos efectos secundarios son relativamente raros, dice Humphrey, pero es necesario ser conscientes de que son posibles.

Los medicamentos que pueden aumentar tu sensibilidad a la luz solar incluyen (aunque no se limitan a):

Tratamientos para el acné y el envejecimiento de la piel: productos que contienen ácido salicílico y tretinoína (Retin-A, Renova).

Antibióticos: antibióticos de fluoroquinolona como la ciprofloxacina (Cipro), antibióticos de sulfa como la sulfadiazina y antibióticos de tetraciclina como la doxiciclina (Doryx).

Antidepresivos: antidepresivos tricíclicos como amitriptilina (Elavil), doxepina (Sinequan) y nortriptilina (Pamelor).

Fármacos para la hipertensión: inhibidores de la ECA como benazepril (Lotensin) y captopril (Capoten), antagonistas de los receptores de la angiotensina II como valsartan (Diovan) y diuréticos tiazídicos como clorotiazida (Diuril) e hidroclorotiazida (HydroDiuril).

Analgésicos: ibuprofeno (Advil, Motrin) y naproxeno (Aleve, Naprosyn), y analgésicos tópicos como el diclofenaco (Voltaren gel, Pennsaid).

El calor y el sol pueden dañar los propios medicamentos

Las temperaturas elevadas pueden causar problemas en los medicamentos, incluso antes de tomarlos. El calor puede hacer que los recubrimientos de algunos fármacos se agrieten, se derritan o se desprendan, lo que podría afectar la rapidez con la que el medicamento se libera en el interior del organismo, afirma Gandhi. En general, los medicamentos deben mantenerse alejados de las altas temperaturas y de la luz solar directa. Es aconsejable que los trates como se hace con la carne cruda del supermercado: no los dejes en el auto mientras haces otras diligencias. O bien, al menos, llévalos en el bolso si tienes que hacer otra diligencia después de pasar por la farmacia.

Además, la insulina debe estar refrigerada, y el calor puede dañar otros suministros para la diabetes, como los monitores de azúcar en sangre y las tiras reactivas, según los CDC. Cuando viajes, guarda la insulina y otros medicamentos en el refrigerador (aunque sin tocar directamente el hielo o una bolsa de hielo).

Cómo protegerte tú mismo

Aunque no todos experimentarán una reacción adversa, si tomas uno o más medicamentos que pueden aumentar tu sensibilidad al sol y al calor, las siguientes estrategias de seguridad pueden minimizar tu riesgo:

Conoce tus medicamentos. Pregunta a tu médico o farmacéutico si alguno de los medicamentos que usas puede causar sensibilidad al sol o al calor. Si es así, averigua qué puedes hacer para mitigar cualquier posible efecto secundario durante las épocas de mucho calor. Humphrey aconseja hacerlo con suficiente antelación, antes de que las temperaturas alcancen niveles peligrosamente altos.

Hidrátate. Bebe sorbos de líquidos sin alcohol a lo largo del día, aunque no tengas sed. Si tomas un diurético o tienes una razón médica para limitar la ingesta de líquidos, pregunta a tu médico cuánto debes beber.

Protégete del sol. Usa protector solar a diario, vuélvelo a aplicar con frecuencia y cúbrete (piensa en ropa que te proteja del sol y un sombrero de ala ancha) cuando estés al aire libre durante el día.

Busca la sombra. Permanece a la sombra o evita estar al aire libre cuando los rayos del sol estén en su punto máximo. Como regla general, si tu sombra es más corta que tú, la luz ultravioleta es más intensa. Además, evita las lámparas de bronceado.

Mantente fresco. Intenta limitar las actividades al aire libre a las mañanas o a las tardes, y busca refugio en las habitaciones con aire acondicionado cuando el calor sea sofocante.

Conoce las señales de la enfermedad por calor. Las primeras señales son mareos, fatiga, náuseas y vómitos, y aumento de la sed. Si notas estos síntomas, refréscate entrando en un lugar con aire acondicionado, y bebe agua. Las señales más graves de un posible golpe de calor o insolación (que puede poner en riesgo tu vida) son la confusión o un estado mental alterado, la dificultad para hablar y la pérdida de conciencia. Si sospechas que alguien ha sufrido un golpe de calor, llama al 911 y luego intenta refrescar a la persona con agua fría o un paño húmedo.

Como una insolación puede causar confusión, es posible que no puedas reconocerlo por ti mismo. Por este motivo, puede ser útil establecer una práctica de comprobación con amigos y vecinos, en particular incluyendo a personas mayores u otras personas vulnerables. “Siempre es muy bueno establecer un plan que permita a otros verificar que la otra persona se encuentra bien”, dice Humphrey.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.