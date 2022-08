Arqueólogos dicen haber encontrado el lugar de nacimiento real del apóstol san Pedro

Durante las excavaciones realizadas en la ciudad de Al-Araj, en el norte de Israel, a orillas del Mar de Galilea, arqueólogos han descubierto una inscripción griega con una petición de intercesión del “jefe y comandante de los apóstoles celestiales”.

Este título era utilizado habitualmente por los escritores cristianos bizantinos para referirse al apóstol Pedro, según una declaración de los arqueólogos del “Centro para el Estudio del Judaísmo Antiguo y los Orígenes Cristianos” (CSAJCO) de Nueva York, que participaron en las excavaciones.

Los arqueólogos sostienen que Al-Araj es las antiguas ciudades de Betsaida y Julias y, por tanto, la ciudad natal de los tres apóstoles Pedro, Felipe y Andrés.

Según la tesis, la inscripción está enmarcada por un medallón redondo formado por dos hileras de piedras de mosaico negro y también hace referencia a un donante: “Constantino, el siervo de Cristo” (no se trataría del emperador romano del mismo nombre).

Archaeologists at the Sea of Galilee say they may have found the real-life birthplace of St. Peter, first pope of the Christian church: https://t.co/cjQy6Yo0a0 pic.twitter.com/hpxBYigisB

— Artnet (@artnet) August 15, 2022