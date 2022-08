Lee esto antes de tu próxima visita al dentista

Aquí te explicamos cómo evaluar los consejos de tu dentista y cómo pagar menos por los costosos procedimientos dentales

By Catherine Roberts

Cuando estás en el sillón del dentista y te dice que necesitas un relleno, una corona, una endodoncia o cualquier otro procedimiento, ¿debes confiar en ese consejo? ¿O hay alguna otra opción?

Muchos factores, además de lo que es mejor para ti, pueden influir en la forma en que algunos dentistas deciden qué recomendar. Además, la evidencia científica que respalda algunos procedimientos dentales suele ser escasa. Cuando se trata de la mejor manera de manejar un problema dental, hay aún mucho terreno por recorrer.

Es común que se necesiten muchos trabajos dentales y ninguna reparación dura para siempre, por lo que un diente con un relleno podría requerir una atención continua. Un pequeño relleno puede ser sustituido por otro más grande, el diente podría necesitar eventualmente una corona y endodoncia, y finalmente podría ser necesario extraer el diente, dice Alexander Holden, profesor clínico asociado de odontología en la Universidad de Sydney. Pero ¿cuándo deberían darse todos estos pasos? ¿O acaso son necesarios?

En muchos casos, no hay reglas inflexibles. “Incluso entre dentistas calificados y éticos, puede haber discrepancias en los planes de tratamiento”, dice Olivia Sheridan, profesora de odontología clínica restauradora en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Las recomendaciones sobre muchos tratamientos médicos proceden de grupos respetados que estudian a fondo toda la evidencia. Pero existen menos directrices de este tipo para la mayoría de los tratamientos dentales.

A falta de esos datos, un dentista puede sopesar consideraciones como la edad de su paciente, la forma de su mordida, etc. Pero a veces también pueden influir otros factores.

Por ejemplo, las organizaciones de servicios dentales de propiedad privada podrían alentar a algunos dentistas a vender a sus pacientes tratamientos innecesarios para maximizar los beneficios. Y en un estudio canadiense de 2020, los investigadores encontraron que los dentistas que declaraban tener más deudas eran más propensos a recomendar tratamientos más agresivos (y probablemente más caros). Esta investigación demuestra por qué las personas deben preguntar sobre los beneficios, los riesgos y las alternativas de cualquier tratamiento que les propongan, afirma el autor del estudio, Abdulrahman Ghoneim, dentista y estudiante de doctorado de la Universidad de Toronto. Sin embargo, solo el 27% de los estadounidenses ha obtenido alguna vez una segunda opinión sobre un tratamiento o procedimiento dental recomendado, según una encuesta representativa a nivel nacional con 2,116 adultos realizada por CR en marzo. Aquí analizamos cinco procedimientos comunes que te ayudarán a saber si realmente los necesitas y cuándo.

Nota: Los precios proceden de la Encuesta de Tarifas Dentales 2020 del American Dental Association Health Policy Institute. Representan el precio medio total antes del seguro.

Guía de tratamientos de CR

Sustitución de rellenos

En qué consiste: Los rellenos, el tratamiento estándar para las caries, acaban desgastándose. Pueden estar hechos con materiales como el metal o la resina del color del diente, que pueden agrietarse o ceder en los bordes. En el caso de un relleno de sustitución, se retira el relleno antiguo (más cualquier caries nueva), y se coloca uno nuevo.

Cuándo es necesario: Los expertos con los que hablamos tenían una amplia gama de opiniones sobre cuándo deben sustituirse los rellenos o simplemente repararse. Gerald Simmons, odontólogo general de Palmdale, California, dice que casi siempre aconseja sustituir todo el relleno porque el costo para el consumidor es el mismo, y puede asegurarse de que no hay caries debajo del relleno que podría pasarse por alto si solo se repara. Aun así, una reparación también tiene ventajas potenciales: puede ayudar a preservar más la estructura original del diente, y puede ser menos traumática para los pacientes. El doctor Nathaniel Lawson, director de la división de biomateriales de la Facultad de Odontología de la Universidad de Alabama en Birmingham, dice que prefiere las reparaciones, si se trata de rellenos que él mismo haya realizado. La literatura científica es de poca ayuda: en 2014, Cochrane Collaboration, un grupo independiente que revisa la evidencia sobre pruebas y tratamientos encontró que no había suficiente apoyo para determinar si era preferible la reparación o el reemplazo. En última instancia, tendrás que conversar con tu dentista sobre los riesgos y beneficios de cada opción.

Cuándo cuestionarlo: Sustituir o reparar los rellenos puede ser importante cuando están dañados o hay nuevas caries. Pero deberías oponerte si un dentista te recomienda reemplazar tus rellenos solo porque hace mucho te los colocaron. El tiempo por sí solo no debería indicar la necesidad de nuevos rellenos, según las recomendaciones Choosing Wisely de la Asociación Dental Americana, cuyo objetivo es reducir los cuidados innecesarios.

Cuáles son las alternativas: La reparación de un relleno consiste en retirar y sustituir solo la parte defectuosa de este, en lugar de todo el relleno.

El costo de un relleno: de $104 a $472, dependiendo del material utilizado y del número de lados del diente que cubra.

Corona

¿Qué es? Una corona es una tapa con forma de diente que sustituye parte de tu diente natural por encima de la línea de las encías. Para colocar una, el dentista retira parte del material exterior del diente y cementa la corona sobre lo que queda de este. “Utilizamos una corona para devolver al diente su forma y tamaño originales”, dice Edmond R. Hewlett, asesor de consumo de la Asociación Dental Americana y profesor de la Facultad de Odontología de la UCLA en Los Ángeles.

Cuándo es necesario: Una corona tiene como fin reforzar un diente cuya estructura se ha debilitado por otros trabajos dentales o por caries. Si te han hecho una endodoncia (tratamiento de canales) en un molar, por ejemplo, también necesitas una corona en el diente, porque necesitas molares fuertes para masticar. (Una corona puede ser opcional para los no molares con conductos radiculares).

Cuándo cuestionarlo: La decisión puede ser subjetiva. Para algunas personas, lo más importante es conservar la estructura natural del diente; otras, como las que tienen una mordida fuerte o rechinan los dientes, pueden beneficiarse más de la resistencia añadida de una corona. Las coronas son costosas, así que siempre es razonable pedir opciones.

Cuáles son las alternativas: Un relleno más grande puede funcionar en lugar de una corona en algunos casos, según Simmons, que dice que intenta utilizar este enfoque cuando puede porque la superficie del diente natural será menos propensa a acumular placa que la corona (especialmente en su borde). Por otro lado, las coronas suelen tener una vida más larga que los rellenos. Los dentistas también tienen la opción de usar una corona parcial, conocida como incrustación (onlay), que cubre solo una parte del diente. Esto preserva más la estructura natural del diente, pero es algo más complicado de realizar porque debe adherirse al diente. Es posible que tu dentista no haga este procedimiento de forma rutinaria, y que el seguro no lo cubra. Aun así, Lawson dice que las incrustaciones son “una buena opción conservadora”.

El costo de un corona: de $400 a $1,698, dependiendo de los materiales y de la parte del diente que se cubra.

Endodoncia (tratamiento de canales)

¿Qué es? Las caries profundas, los procedimientos dentales extensos o repetidos o un traumatismo en el diente pueden hacer que la pulpa (el interior blando de un diente) quede inflamada y eventualmente infectada. Durante una endodoncia, un proveedor perfora la raíz de tu diente para eliminar la pulpa infectada y necrótica (muerta) en el centro de tu diente. El interior del canal se limpia, desinfecta, rellena y se sella.

Cuándo es necesario: La pulpa contiene los nervios de un diente y una vez que ese tejido ha empezado a producir caries, no hay más opción que extraerla, dice Simmons. De lo contrario, la infección puede extenderse a otras partes del cuerpo. Aunque ahora es muy poco común, antes de la llegada de los antibióticos la pulpa dental infectada no tratada podía ser a veces mortal.

Cuándo cuestionarlo: Es importante que tu dentista realice las pruebas adecuadas para determinar que la pulpa de tu diente está necrótica y no es salvable, porque algunas personas que necesitan endodoncias no experimentan dolor como síntoma. Las pruebas pueden incluir imágenes radiográficas y tu dentista debe hacer una prueba de sensibilidad, como colocar algo frío contra el diente sospechoso y evaluar tu reacción. Si no puedes sentir el frío en absoluto, el diente probablemente esté muerto y necesite una endodoncia, dice Lawson. El dolor significativo o extremo también es una señal preocupante. Sin embargo, unos segundos de dolor pueden significar que la pulpa del diente esté inflamada, pero no de forma irreversible. (Si el diente tiene una corona, una prueba basada en la temperatura podría ser menos eficaz). El dentista también debe colocar el objeto frío contra uno de tus otros dientes para tener una referencia.

Cuáles son las alternativas: Para un diente que definitivamente necesita una endodoncia, la única alternativa es extraer el diente (y potencialmente colocar un implante). Pero para un diente que tiene una inflamación reversible (conocida como pulpitis reversible), puede bastar con un relleno más un tapón pulpar, un procedimiento mucho menos costoso en el que la pulpa expuesta por la perforación se cubre con un material protector, dice Lawson. Pero ten en cuenta que esta opción no siempre funciona. Si los consumidores eligen esa opción, dice, “tienen que asumir el riesgo de que les siga doliendo porque no ha funcionado y podrían tener que pagar dos tratamientos”.

Costo de la endodoncia: de $620 a $1,472, dependiendo de si se trata de un molar, un premolar o un diente frontal. Una corona, si es necesaria, aumentará el costo.

Extracción

¿Qué es? Cuando un diente infectado, agrietado o cariado no se puede arreglar con un relleno, una corona o una endodoncia, a veces es necesario extraerlo. Un implante, un dispositivo médico colocado quirúrgicamente en la mandíbula para sostener una corona, es un tratamiento común para sustituir el diente por una prótesis. El procedimiento generalmente implica una cirugía de varias horas para colocar el implante en tu mandíbula, y luego meses de espera para que el sitio de la cirugía sane antes de que el diente artificial se coloque en la parte superior del implante.

Cuándo es necesario: Algunos tipos de fracturas graves no pueden repararse con una endodoncia o una corona, por lo que la extracción es la única solución. Y a veces el diente tiene demasiada caries o está demasiado dañado como para salvarlo. Según Lawson, de la Universidad de Alabama en Birmingham, “si la caries llega por debajo del nivel del hueso, no podemos eliminarla toda y tener suficiente estructura dental con la que sujetar una corona”. Es entonces cuando es mejor extraer el diente.

Cuándo cuestionarlo: El hecho de que un diente pueda restaurarse o deba extraerse por completo puede ser muy subjetivo, pero normalmente la extracción debe ser el último recurso, después de los rellenos, la corona y, posiblemente, la endodoncia. “Si empiezas saltándote algunos procedimientos, llegarás antes a la parte en la que pierdes el diente”, dice Holden, de la Universidad de Sidney. Así que si un dentista recomienda la extracción y se ha saltado uno o más de esos pasos, es razonable preguntarle si hay formas de prolongar la vida del diente en su lugar.

Un tipo de extracción que tal vez quieras pensar dos veces si no tienes dolor: La extracción de las muelas del juicio (se muestra abajo). Millones de personas se someten a la extracción de sus terceros molares, o muelas del juicio, cada año, incluso si no tienen dolor ni infección. Pero un análisis realizado en 2020 por Cochrane Collaboration concluyó que las pruebas disponibles eran insuficientes para poder determinar si las muelas del juicio asintomáticas y sanas deberían extraerse de forma rutinaria.

Cuáles son las alternativas: Los rellenos, las coronas y las endodoncias son procedimientos que pueden ayudar a preservar tu diente natural. También hay un procedimiento llamado alargamiento de la corona que se puede usar para exponer más de la superficie de tu diente, que puede hacer que una corona sea una posibilidad. Sin embargo, el reto consiste en determinar si los procedimientos múltiples: una endodoncia, más un alargamiento de la corona, más una corona, realmente merecen todo el tiempo, el esfuerzo y el costo. Si tienes “un diente débil que requiere muchos procedimientos solo para que permanezca ahí, es preferible extraerlo y sustituirlo por un implante”, afirma Hewlett, de la UCLA. Aun así, dice Sheridan, los implantes requieren una higiene bucal escrupulosa para su mantenimiento, y podrían no ser la opción adecuada para personas con ciertos tipos de mordida. Los puentes y las prótesis dentales también son alternativas a los implantes, ya que simplemente no se sustituye el diente.

El costo de un implante: de $3,080 a $5,825, incluyendo la colocación del implante, la corona y el conector metálico.

Protector bucal personalizado

¿Qué es? Un protector bucal nocturno puede proteger tus dientes mientras duermes si padeces bruxismo, que es rechinar y apretar los dientes de forma inconsciente. Los protectores nocturnos fabricados por los dentistas se adaptan a tu mordida tomando una impresión de tus dientes.

Cuándo es necesario: El rechinamiento de los dientes puede provocar astillas o grietas en los dientes, dolor y otros problemas, y los protectores nocturnos pueden proporcionar protección. Simmons, odontólogo general en Palmdale, California, dice que a veces también recomienda un protector bucal a los pacientes que tienen coronas de porcelana porque puede ayudar a proteger los dientes reparados de una rotura.

Cuándo cuestionarlo: En general, si no rechinas ni aprietas los dientes, no necesitas un protector bucal nocturno. Pero diagnosticar el bruxismo puede ser complicado sin un estudio del sueño, dice el doctor Geoffrey Gerstner, profesor asociado de odontología en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, y los estudios del sueño pueden ser costosos e inconvenientes. Dos señales típicas son el desgaste visible de los dientes y los informes de tu pareja sobre el rechinamiento.

Cuáles son las alternativas: Puedes encontrar protectores bucales nocturnos de venta libre. Algunos requieren que realices un procedimiento de ajuste en casa y otros son de talla única. Por lo general, está bien que los uses por una semana más o menos si necesitas un alivio inmediato, pero no debes utilizarlos a largo plazo, dice Sheridan. Un protector que no te quede bien puede hacer que tus dientes se desalineen, dice Gerstner. Las opciones de venta libre autoadaptables no parecen resolver este problema. En el estudio de Gerstner de 2020 sobre este tipo de protección bucal nocturna, solo cuatro de 31 participantes fueron capaces de elaborar sus protectores con una calidad aceptable, y la mayoría de ellos eran estudiantes de odontología.

Costo de un protector de mordida/nocturno: de $324 a $788.

El pago de la atención dental

Los costos dentales pueden ser elevados, incluso si tienes seguro. “El seguro dental, incluso en su mejor versión, es un servicio de reducción de tarifas”, dice Olivia Sheridan, de la Universidad de Pensilvania. “Tienes copagos y un máximo anual que es vergonzosamente pequeño”. El seguro Delta Dental, por ejemplo, dice que sus máximos anuales son de entre $1,000 y $2,000. Pero hay formas de ahorrar.

Encuentra cobertura. Inscríbete en un plan dental subvencionado por tu empresa, si tienes la oportunidad. Algunos programas estatales de Medicaid cubren la atención dental de los adultos. Medicare no cubre la atención dental, pero algunos planes de Medicare Advantage sí lo hacen.

Considera un plan de ahorro dental. Son similares a la compra de membresías de clubes: Pagas una cuota anual y accedes a una amplia red de dentistas que ofrecen descuentos. Las tarifas oscilan entre unos $80 y $200 al año, con descuentos del 10% al 60% en diversos procedimientos. Busca uno en tu zona en DentalPlans.com.

Recibe atención en una escuela de odontología. Los servicios realizados por estudiantes de odontología o higiene dental suelen durar más tiempo porque estarán bajo la supervisión de miembros del profesorado. Pero las escuelas ofrecen atención a menor costo. Por ejemplo, la clínica de higiene dental de Pueblo Community College de Colorado cobra $30 por un examen y una limpieza. Encuentra una escuela acreditada a través de la Los servicios realizados por estudiantes de odontología o higiene dental suelen durar más tiempo porque estarán bajo la supervisión de miembros del profesorado. Pero las escuelas ofrecen atención a menor costo. Por ejemplo, la clínica de higiene dental de Pueblo Community College de Colorado cobra $30 por un examen y una limpieza. Encuentra una escuela acreditada a través de la Comisión de Acreditación Dental

Prueba con un centro de salud comunitario. Algunos de ellos están financiados por el gobierno federal y pueden ofrecer atención gratuita o de bajo costo. Busca uno en tu zona a través del Algunos de ellos están financiados por el gobierno federal y pueden ofrecer atención gratuita o de bajo costo. Busca uno en tu zona a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos

Planifica bien tu tratamiento. Si tu tratamiento es muy laborioso, habla con tu dentista para programarlo y hacer un uso óptimo de tu seguro dental, dice Sheridan. A veces, por ejemplo, se pueden programar dos procedimientos costosos en años calendarios diferentes.

Especialistas dentales 101

Un dentista familiar es un buen punto de partida para muchos problemas relacionados con los dientes. Si tienes un problema que tu dentista habitual no puede resolver, es probable que te remita a un especialista. Estos profesionales tienen la misma formación básica que los dentistas generales, más años adicionales de educación en su campo de especialidad.

Los endodoncistas se centran en los problemas del interior de los dientes y se han capacitado especialmente para realizar endodoncias. (La Asociación Americana de Endodoncistas dice que un endodoncista puede hacer hasta 25 endodoncias por semana).

Los periodoncistas diagnostican y tratan la enfermedad periodontal (de las encías), que afecta las encías y el tejido óseo que rodea los dientes.

Los cirujanos bucales y maxilofaciales se especializan en el tratamiento quirúrgico de lesiones u otros problemas de la cabeza, el cuello y la mandíbula. La extracción de muelas del juicio y la colocación de implantes son dos procedimientos habituales que realizan los cirujanos bucales.

Los prostodontistas se especializan en prótesis dentales, incluyendo implantes, dentaduras postizas y puentes.

Los ortodoncistas utilizan aparatos, retenedores y otras técnicas para tratar los dientes y mandíbulas desalineados y los problemas de mordida.

Cómo decir no a tu dentista

Teniendo en cuenta todo el margen de interpretación entre la atención necesaria y la innecesaria, decir no, o al menos “no por ahora”, puede ser útil. Aquí te decimos cómo.

Haz buenas preguntas

“El médico está obligado a explicarte los riesgos y los beneficios del procedimiento que se está discutiendo, así como cualquier alternativa, y asegurarse de que obtengas las respuestas a todas tus preguntas”, dice Edmond Hewlett, de la UCLA. Además de preguntar sobre los riesgos, los beneficios y las alternativas, Sheridan recomienda preguntar qué pasará si no se hace nada. También deberías preguntar por la duración prevista del tratamiento, dice Alexander Holden, de la Universidad de Sydney.

Presta atención a las señales de alarma

Cuando preguntes a tu dentista por qué te ha recomendado un cierto procedimiento, debe explicarte su razonamiento médico. Procede con cautela si no lo hace, o si un plan de tratamiento parece fuera de lo común; si, por ejemplo, rara vez has necesitado algo y de repente necesitas un trabajo que cuesta $10,000, dice el odontólogo general Gerald Simmons.

Pide una segunda opinión

Un dentista de confianza no debería ofenderse por esto. “Si alguien quiere una segunda opinión, eso no heriría mis sentimientos”, dice Nathaniel Lawson, de la Universidad de Alabama. En la encuesta representativa de CR a nivel nacional, descubrimos que aproximadamente 4 de cada 10 personas que obtuvieron una segunda opinión sobre un procedimiento dental acabaron por no someterse al procedimiento, posponiéndolo o sometiéndose a un procedimiento diferente. Para encontrar un dentista que ofrezca una segunda opinión, pregunta a amigos y familiares, o busca un especialista usando la herramienta de la ADA. Pide copias de tus radiografías para dárselas al segundo dentista, dice Lawson. Si tu dentista se niega o es reacio a proporcionarte tus informes, es otra señal de alarma. Cuando pidas una segunda opinión, recomienda Lawson, debes abstenerte de explicar cuál fue la primera opinión, para que el nuevo dentista pueda observar tu boca y tus radiografías sin ideas preconcebidas.

Toma tu decisión

Asegúrate de preguntar tanto al primer como al segundo dentista que consultes por qué te recomiendan un tratamiento concreto. Si las dos opiniones difieren, puedes decidir qué camino tomar en función del proveedor que mejor se ajuste a tus preferencias, dice Holden, ya sea un enfoque proactivo más agresivo para tratar de prevenir futuros problemas o un enfoque más conservador de hacer solo lo necesario en el momento.

Nota del Editor: Una versión de este artículo también se publicó en la edición de septiembre de 2022 de la revista Consumer Reports.

Aclaración: Este artículo, publicado originalmente el 4 de agosto de 2022, fue actualizado para aclarar que las estimaciones de precios proporcionadas por los dentistas pueden no reflejar lo que pagan los consumidores.

