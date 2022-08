Babasónicos, siempre jóvenes

Seguidores de Babasónicos, no hay nada que temer, esta banda argentina no está pensando en el retiro.

“El nombre de la gira lleva el título del segundo single de ‘Trinchera'”, dijo Mariano Domínguez, conocido como Mariano Roger, guitarrista del popular grupo de rock. “Coincidió con el lanzamiento del tour […] Pero no, el nombre de la gira no tiene ningún mensaje oculto […] Planeamos quedarnos bastante más”.

Y para que no quede duda, la gira Bye Bye sigue su camino por muchísimos lugares del mundo. Ya pasó por sitios como Argentina, Chile, México, Uruguay y España, y ahora se prepara para pisar escenarios de Los Angeles –hoy jueves en el teatro Ford–, Chicago y Nueva York –el martes en el Palladium Times Square de Nueva York–. El recorrido, con “Trinchera” bajo el brazo –el décimo tercer disco de la agrupación–, continuará hasta finales de año y llegará a ciudades como París, Berlín, Guayaquil y Bogotá.

“‘Trinchera’ es un disco que nos llevó mucho tiempo [terminar]”, dijo Mariano en una entrevista telefónica. “Durante la pandemia, lo único que nos quedaba era componer canciones, primero a distancia y luego logramos juntarnos, pero nos llevó ocho o nueve meses terminarlo, y bueno, estamos muy contentos con el resultado y con la respuesta del público”.

Eso fue un gran lujo para la banda, puesto que usualmente solo tiene un par de meses para editar un álbum; es decir, entre gira y gira. Sin embargo, esta vez los miembros de Babasónicos pudieron pulir y perfeccionar un sonido y una idea que había comenzado con “Discutible”, el disco anterior que grabaron en 2018.

“[Con ‘Discutible’] habíamos empezado a buscar una voz diferente”, dijo el músico. “Viniendo tal vez de haber estado en una etapa larga haciendo el show acústico que nos llevó casi dos años y medio presentarlo; eso nos hizo replantearnos como banda y abandonar cosas como más barrocas […] Ahora orquestamos de una forma más sencilla, más dramática, donde los instrumentos ocupan su espacio y no se superponen demasiado”.

Quienes han escuchado el disco nuevo encuentran un sonido más depurado, pero no por eso menos festivo, luminoso y alegre, marcas indiscutibles en el estilo de Babasónicos desde sus inicios. ¿Esto se debe a que los integrantes de la banda llegaron a su plena madurez como intérpretes?

“No sé, estamos por cumplir treinta años de trayectoria; eso implica que somos gente mayor”, dijo Mariano al tiempo que soltó una breve risa. “Pero a la vez, siento que al estar tan conectados con hacer música nueva y los desafíos, no repetir nuestros patrones, nos mantiene jóvenes como banda y como artistas”.

Y otra cosa para los seguidores de Babasónicos. No esperen un festejo por las tres décadas de existencia del combo. Eso de las celebraciones no es algo que el grupo prefiere. Mariano no explica por qué, pero quizá porque para la banda lo importante es sacar discos y música nueva. Además, qué más festejo que sus conciertos en vivo, que siempre son como estar en una fiesta con amigos.

En detalle

Qué: Babasónicos

Cuándo: hoy jueves, 8 pm

Dónde: teatro Ford, 2580 Cahuenga Blvd. E., Los Angeles

Cómo: boletos $30 a $50

Informes: theford.com