Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de agosto de 2022

LEO

Viene una pelea o discusión con amistad no se ponen de acuerdo. Se cancela trámite y te decepcionarás de una persona por ciertos comentarios e indirectas. Cuida mucho las cuestiones que tengan que ver con el corazón, no des todo ni apuestes todo por alguien que no lo vale, no te pongas en oferta y no te menosprecies que vales más de lo que te imaginas. Ya no tengas miedo de ir tras lo que buscas, recuerda que tu signo se distingue por ir siempre por más. Un viaje empezará a planearse. Una persona de piel blanca te buscará tiene cierto grado de interés por ti, pero no se anima acercarse por miedo a tu rechazo. Debes aprender de los errores del pasado para no volver a caer en las mismas situaciones de antes, sino maduras la vida te seguirá poniendo las mismas piedras en tu camino. Un viaje se podría planear en cualquier momento y será con amistades cercanas, te la pasarás de la mejor manera y lo disfrutarás al máximo.

VIRGO

No temas a cambios en tu vida pues te llevarán a mejorar en muchos aspectos, recuerda que nuevos cambios traerán consigo nuevas oportunidades. Dolores musculares en puerta, ya no te confíes tanto de esas personas que solo te buscan cuando necesitan algo, no te convienen pues solo buscan sacar algo de provecho. Es momento que dejes de ser tan débil y pienses más en lo que puedes obtener, échales ganas a tus proyectos pues sueles dejar muchas cosas inconclusas. Podrías necesitar mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado sin embargo su presencia espiritual te acompañará por el resto de tus días. Dejarás de sentir amor y necesidad por una persona la cual había movido tu mundo, pero jamás se logró concretar nada. Aprende a decir que no y a no estar siempre para todas las personas, el amor te llenará de nuevas situaciones y cosas, si tienes pareja la relación deberá de enfocarse en la confianza y en la comunicación para mejorarla y hacerla más duradera y estable.

LIBRA

Pon mucha atención esta semana a los hechos que sucederán pues podrías entrar en conflicto debido a que muchas cosas no te parecerán sobre todo la manera de actuar de varias personas. Eres muy ambicioso o ambiciosa y eso te va a ayudar a lograr todo lo que te propongas. Es importante que visualices a donde quieres llegar pues estos días tendrás la energía para atraer lo que visualices en tus pensamientos. Urge que renueves tu casa, haz una limpieza en general y regala o tiro todo lo que no necesites, objetos rotos y pegados atraen energías negativas. No caigas en provocaciones tontas pues esta semana andarás algo bipolar y cambiante en tu carácter, pero eso se debe a ciertas situaciones que te tienen algo nervioso o nerviosa. Deja de pensar en el pasado y de agobiarte por cosas que ya sucedieron o ya fueron, céntrate en tu presente y en lo que en realidad importa y vale la pena. Es momento de hacerte un cambio de look el cual vaya enfocado en mejorar tus inseguridades que has venido cargando desde hace tiempo.

ESCORPIO

Tu familia algunas veces necesita más apoyo o atenciones no las descuides por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho. Mucha suerte en juegos de azar y lotería esta semana. Un expareja te ha recordado mucho sin embargo teme acercarse a ti, el karma le ha dado buenos golpes. Viene una separación muy perra por parte de una de tus amistades. Una persona importante para ti se decepcionará mucho por ciertas actitudes y comentarios que harás o ya hiciste en estos días. Ten presente que para llevar una vida cara como la que te gusta necesitas talonearle lo suficiente pues el dinero no te va a caer el cielo, aprende a desconfiar hasta de tu sombra, pero a confiar en quien te da motivos para hacerlo. No permitas que el pasado te cobre facturas que ya pagaste. Aprende a cuidar más tu autoestima y a enamorarte mucho más de ti para evitar que personas lleguen a tu vida a dañarte o hacerte sentir mal.

ARIES

Algunas veces te atontas tanto por creer en promesas falsas, renuévate, cambia tu rutina, conoce nuevos amigos y nuevas personas, camina por otros lugares, enfrenta al mundo, ve por tus metas y proyectos, cierra ciclos dolorosos que la felicidad te está esperando, pero te estás centrando en cuestiones tan tontas que solo te llevan a los mismos caminos que el tiempo lo vas perdiendo. Cuida mucho la parte de la familia y amistad pues podrías estar cometiendo un error al darle mayor importancia a quien no lo merece, no confundas tus sentimientos y pon las cosas en claro si realmente te gusta esa persona y piensas que tienen futuro date esa oportunidad pues quizás no se te presente una igual en el futuro. Date la oportunidad de creer y confiar en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que desees, aprende a ver por tus logros y por tu felicidad sin tener que rendirle cuentas a nadie.

TAURO

Ten cuidado con la manera en que actúas con las personas que quieres, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti. Si tienes una relación cuida mucho la cuestión de celos pues podrías poner tenso el ambiente y crear conflictos con tu pareja. No creas tanto en chismes ni hagas tormentas en vasos de agua, a veces vez cosas donde o existen. Algunas ocasiones pareciera que estas molesto o molesta con la vida, necesitas encontrar esa paz que te haga darte cuenta de que vida solo tienes una, no desperdicies tu tiempo con personas a las que no le interesas, cuida mucho tus espaldas pues en cualquier momento podrías recibir una traición por parte de una amistad que te dolerá mucho. Ya no temas a cometer errores, es mejor aprender la lección que no haberlo intentado. El dinero no lo es todo, pero como ayuda, aprende a ahorrar más pues podrías entrar en una racha inestable económicamente.

GÉMINIS

Ten cuidado con infecciones en garganta y dolores estomacales. Ya no finjas sentimientos que no son, si esa persona no te interesa no sigas ahí por comodidad, recuerda que el tiempo no perdona, aprovéchalo con quien en realidad mueva tu mundo. Muchas situaciones de conflicto con persona indeseable aparecerán. Te llegarán nuevas oportunidades laborales y separación en relación de una amistad. Una amistad se va a comprometer o mínimo va a salir con su domingo siete. Es momento de iniciar de cero, de deshacerte de toda esa basura que no te deja avanzar o pone obstáculos en tu vida, debes cerrar esos ciclos tan dolorosos por los que has pasado e iniciar de cero. No es momento de lamentarte por cuestiones que ya fueron o ya pasaron, dale carpetazo a lo que ya sucedió y deslíndate de esas situaciones lo que importa es tu presente y lo que estas viviendo en estos momentos. A una amistad le montarán los cuernos en próximos días.

CÁNCER

Cuida mucha lo que comentas o dices pues habrá personas que utilicen esa información para dañarte en el futuro. Tu problema siempre será esperar lo mismo que das, eso está bien, pero ten presente que no todas las personas piensan como tú. Ya no temas a una nueva relación o conocer otras personas, date el gusto que se te dé la gana si eres soltero o soltera aprovecha para disfrutar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Si sigues viviendo de rodillas jamás saldrás del pozo, no permitas que comentarios negativos de “amistades” te hagan pasar un mal día. En unos días comenzará el estrés por trabajo, escuela o una situación que te agobia, todo mejorará en la medida que le vayas dando solución. Hay una persona que no te puede ver ni en pintura y que buscará de mil maneras arruinarte tus días o tu felicidad haciendo comentarios fuera de lugar hacia tu persona o tu familia, no los tomes en cuenta ni caigas en esas provocaciones, déjala que ladre tu céntrate en lo que en realidad importa que es tu paz y tu estabilidad.

PISCIS

Un embarazo en una amistad o conocida saldrá a la luz. Las relaciones prohibidas jamás serán lo tuyo, no sigas ahí, busca otras opciones en la cual dejes de ser un postre y te conviertas en el plato principal. Te va a bufar una amistad bien feo porque eres bien cabeza dura. Días de nuevas aventuras y una situación que te incomodaba mejorará de la noche a la mañana. Cuidado con lo que sale de tu boca pues dañarás a quien no deberías. Un familiar te dará una satisfacción muy grande. Si estas soltero o soltera muchas posibilidades de encontrar a una persona que te mueva el piso, será mediante una amistad, conócela más y lleva todo a su paso, no te desesperes ni forces las cosas. Es momento de ver por ti, céntrate en realizar ese viaje que has soñado, busca los medios adecuados para que se de y vete con tu pareja o con tu familia sin importar lo que pase o digan las demás personas. Vienen cambios importantes en el amor sobre todo si tienes pareja, debes de ser muy inteligente para evitar conflictos.

ACUARIO

Déjate de celos absurdos, si no confías en tu pareja mejor búscale por otro lado o toda tu vida te la pasarás con dudas. No dejes de perder más oportunidades, aprovecha cada oportunidad que te brinda la vida para mejorar en esos aspectos que te incomodan de ti. Es momento que pongas los pies en la tierra y pienses bien hacia donde te diriges, algunas veces caes en cuestiones bien tontas porque eres muy de hacer caso a lo que las demás personas dicen. Nuevo proyecto o evento en puerta el cual te dejará muy buenos ingresos. Vienen noticias de ex amor y sobre todo ciertos conflictos que podrían ocasionarte desánimo y desventaja sobre tus planes en mente. Vienen días en los cuales podrías estar un poco melancólico al pensar en cuestiones del pasado que en alguno momento te hicieron feliz, ya suelta eso y quédate solo con los recuerdos pero no te enganches porque al final no lograrás salir a flote si sigues ahí atorado en lo mismo.

CAPRICORNIO

Amor del pasado podría incomodarte nuevamente ya no lo permitas más pues solo te desestabiliza. Llamada o mje en estos días te alegrará tu día. A medida que pasen los días comprenderás el porqué de tu situación, las cosas tienen una causa y efecto y lo importante siempre será que aprendas del golpe. Noticias inesperadas que tienen que ver con la economía y mejoras de salud de un familiar. Una persona del signo de agua (Piscis, cáncer o escorpión) podría llegar en cualquier momento a tu vida y enseñarte grandes cosas, recuerda que eres una persona muy inestable que muchas veces no sabes ni lo que quieres, la persona que elijas para ti deberá de ayudarte a ser más estable y controlar esas situaciones. Debes aprender a cuidar mucho tu autoestima para que nadie la dañe ni te haga sentir menos de lo que eres y de lo que vales. Vienen oportunidades de viajes o de cambios de ciudad los cuales deberás de aprovechar para distraerte y pasarla mejor que antes.

SAGITARIO

Vienen cambios bruscos en tu carácter que podrían dañar o afectar a personas que te rodean. Amores de una noche y cambios que tienen que ver con lo económico. Viene un viaje bien chingon posiblemente con amistades, te la pasarás a toda madre. Cuidado con caídas o golpes inesperados. Es momento que visualices lo que deseas, algunas veces te dejas caer muy fácilmente por los comentarios tontos de otras personas, ya manda a la ñonga todas esas situaciones y pon los pies en la tierra, deja de depender de comentarios negativos y que se te resbale tanta fregadera que llega a tus oídos, recuerda que si no te mantienen o no te dan pa’ el gasto no tienen por qué estar ladrando, en la medida que le des importancia será en la medida que seguirán ladrando. No te dejes llevar por chismes ni hagas caso a esas personas que no han construido nada en sus vidas pero que son buenas para dar consejos. El amor aparecerá en cualquier momento y se revelará en una amistad o una persona que conocerás por medio de una red social.