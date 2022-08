¡Inédito! Danna Paola deja ver orgullosa sus estrías y posa con muy poca lencería desafiando Instagram

Danna Paola sigue elevando su popularidad a la par de su sencillo “XT4S1S”, pues este dejó al descubierto su lado más sensual y rebelde, pues usó un diminuto traje en blanco y negro con el que presumió su escultural figura y mostró orgullosa sus estrías dejando, una vez más, de lado las críticas por si físico.

La cantante mexicana sacudió las redes sociales con “XT4S1S”, pues decidió poner fin a un año de ausencia en la música dando un giro a su look con un toque de rebeldía y extravagancia al usar un arriesgado traje de cuero totalmente en tiras que dejó al descubierto su impactante belleza.

Danna enloqueció a sus fans con una fotografía en la que mantiene con su look rebelde, aunque en esta ocasión optó por un toque de color con tonos blancos en el bikini y líneas negras que resaltan a la perfección su silueta; además, presume con éste orgullosa sus estrías.

“La tentación me eleva y me dan ganas de volverte a probar”, es el sugerente mensaje con el que la intérprete de “Mala Fama” acompañada la imagen, en la que llamó de inmediato la atención las botas largas y los guantes de látex que brindan sensualidad a su look.

Esta no es la primera vez que la también actriz presume orgullosa sus estrías y envía un poderoso mensaje de amor propio, pues durante sus vacaciones en la playa ha cautivado a sus seguidores con fotos en bikini donde las deja al descubierto y le llueven halagos.

Aunque su talento ha colocado a Danna Paola como una de las cantantes más cotizadas y exitosas, también ha tenido que enfrentar los comentarios negativos sobre su físico a través de redes sociales donde algunos internautas han destacado que luce “muy delgada”.

“Apoyemos dejar de hablar de los cuerpos. A mí me han ofendido muchísimo diciéndome que si ahora estoy super flaca, que si esto, que si lo otro y la verdad es que estoy sana, estoy bien” Danna Paola

Al respecto, ha hecho un fuerte llamado a dejar de hacer comentarios sobre el cuerpo de otras personas pues considera que las nuevas generaciones son más “depresivas que la nuestra” y esto puede provocar trastornos alimentarios o problemas de autoestima.

