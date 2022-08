VIDEO: Danna Paola estalla en llanto en TikTok por culpa de sus fans

La cantante mexicana Danna Paola se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera artística y prueba de ello es que en cuestión de horas y en preventa agotó las entradas disponibles para el concierto que ofrecerá el próximo 16 de noviembre en el Auditorio Nacional de México como parte de su Tour XT4S1S.

Por medio de sus redes sociales, la intérprete de “Mala fama” externó su agradecimiento por la venta total de las entradas en un video colocado en Instagram donde entre gritos, saltos y acompañada de un grupo de mujeres, que presuntamente son bailarinas, celebra este nuevo logro en su carrera.

Pero eso no fue todo, la artista de 27 también compartió un video en TikTok llorando y expresando su emoción pues no podía creer que en tan sólo unos minutos abarrotó el espectáculo que brindarán en el Coloso de Reforma.

“No tengo palabras, se los juro. Sold out en preventa de mi primer Auditorio Nacional… ¿es enserio? Se los juro que no me lo esperaba. Me encanta que la vida me sorprenda, que mi carrera me siga sorprendiendo. Se los juro que es una bendición súper grande y se los agradezco muchísimo, les juro que van a vivir el mejor show de su vida”

DANNA PAOLA