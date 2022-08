Por qué las personas de color tienen menos probabilidades de tener un testamento

Los resultados de la encuesta de CR revelan que un menor porcentaje de personas que no son blancas tienen testamento en comparación con las personas blancas. Aquí te contamos por qué vale la pena tener uno.

By Althea Chang-Cook

Si no has creado un testamento para poner por escrito dónde quieres que vayan tus bienes en caso de tu muerte, no estás solo. Muchas personas están en el mismo barco, y esto sucede más entre las personas de color, según una encuesta representativa a nivel nacional de Consumer Reports (PDF) de 2,224 adultos estadounidenses sobre testamentos y planificación patrimonial realizada en abril.

Y aunque el 61 % de los blancos y el 67 % de los asiáticos que hablan inglés no tienen testamento, este porcentaje es mayor de personas negras (77 %) e hispanos (82 %), según encontró CR.

Los que no tienen testamento mencionaron varias razones, incluida la suposición de que no tienen suficientes activos (25 % en general), no están seguros de cómo crear uno (20 %), quieren que sus parientes más cercanos reciban todo automáticamente ( 9 %), piensan que son demasiado jóvenes (23 %), o simplemente no quieren pensar en la muerte (12 %).

En general, solo 1 de cada 3 estadounidenses dice que tiene un testamento. La razón más comúnmente seleccionada entre aquellos sin testamento fue que planean hacerlo, pero aún no lo han hecho (43 %).

Pero independientemente de la razón, es importante tener uno, incluso si tienes pocos activos e incluso si eres joven. De esa manera, puedes asegurarte que todo lo que posees llega a las personas que eliges, sin añadir una carga legal a la carga emocional de perder a un ser querido. A continuación, en respuesta a algunas de las razones por las que las personas no tienen un testamento, explicamos por qué deberías tener uno.

“La creencia general dentro de la comunidad hispana es que los testamentos y todos los temas de planificación financiera son solo para personas ricas”, dice María Victoria Colón, contadora pública certificada que enseña educación financiera en Instagram y Tiktok a través de las cuentas de Dinero en Spanglish.

El papá de Colón murió sin testamento hace 5 años. Ella dice que, si bien la planificación patrimonial puede costar dinero por adelantado, no tener un plan puede llevar mucho tiempo e incluso más costoso para los beneficiarios, quienes tienen que pagar los honorarios legales después de la muerte de su ser querido.

La encuesta de CR averiguó que, de hecho, las personas hispanas sin testamento eran significativamente más propensas que las personas negras a informar que una de las razones es que pensaban que no tenían suficientes bienes o riqueza personal para necesitar uno. Los negros fueron los menos propensos a citar esta razón.

Colón dice que hasta ahora ha gastado más de $2,500 en honorarios legales para organizar los documentos necesarios para recibir los bienes de su padre, y aún no ha terminado. Mientras tanto, escribir su propio testamento puede ser tan económico como usar una plantilla que se encuentra en línea y certificarla ante un notario, dice, aunque recomienda consultar con un abogado de planificación patrimonial.

Colón también señala que algunos empleadores ofrecen servicios legales como parte de los beneficios de los empleados, y aprovecharlos puede incluir la redacción de un testamento.

Con un testamento, estableces quién deseas que reciba tu dinero u otros activos y, lo que es más importante, un albacea, la persona que desea asegurarse de que suceda. Ten en cuenta, sin embargo, que cualquier beneficiario que figure en cuentas como cuentas corrientes o de jubilación irá a aquellos que haya enumerado como beneficiarios, no a los que incluya en su testamento.

“Algunas personas creen que no tienen suficientes activos, especialmente si no poseían propiedades”, como una casa u otros bienes inmuebles para dejar, dice Rasheda Williams, cuya abuela, tío, madre y hermano fallecieron recientemente sin testamento y ha pasado por el proceso de sucesión, un proceso legal formal para distribuir bienes a los beneficiarios. “Los vehículos, los recuerdos familiares y otros artículos deben quedar en testamento”, aprendió.

Aproximadamente 1 de cada 10 estadounidenses sin testamento dice que una de las razones es que no creían que necesitaban uno si quieren que todos sus activos vayan a sus parientes más cercanos, según la encuesta de CR. Pero el 20 % de los asiáticos de habla no inglesa sin testamento hizo esta suposición frente al 9 % de los blancos y el 6 % de los negros e hispanos que no tienen testamento.

Sin embargo, a pesar de que una persona sea un pariente más cercano del difunto, aún se le puede exigir que pase por un proceso de sucesión, y eso puede costar tiempo y dinero.

Williams dice que el proceso de sucesión por el que pasó cuando murió su abuela tomó 7 meses y le costó $700 porque su abuela no tenía actualizados los beneficiarios de la cuenta bancaria, las personas designadas para recibir los fondos cuando ella muriera. Sin embargo, Williams fue designada como beneficiaria de dos pólizas de seguro, lo que facilitó el proceso, dice.

Cuando alguien muere sin un testamento, la ley estatal donde vivía determinará a dónde irán los activos, de acuerdo con las suposiciones sobre lo que el difunto habría elegido, dice David Dufault, abogado de planificación patrimonial de Sodoma Law en Charlotte, Carolina del Norte.

Pero pueden ocurrir muchas variantes. “Puede haber problemas con los menores que reciben bienes, problemas con la persona fallecida que no menciona su elección para criar a los hijos menores (en ausencia de un padre sobreviviente) y el estado que elige quién ‘supervisará’ el proceso”, dice Dufault.

“Y si muere sin testamento y su familia no tiene la estructura familiar “típica” de mamá, papá e hijos, es más probable que sus activos no vayan a donde usted quiere que vayan”, dice Marty Shenkman, abogado de Nueva York y miembro de la junta de la Asociación Nacional de Planificadores y Consejos Patrimoniales.

Un testamento puede ayudar a garantizar que todo lo que posees se transmita exactamente como tú deseas, no como el estado cree que desearías. Crear uno puede ser gratuito en FreeWill.com, que te guía a través del proceso, o puede costarte desde $100 hasta unos pocos cientos de dólares utilizando un servicio en línea como LegalZoom o Trust & Will.

“También puedes optar por trabajar con un abogado que conozca bien las leyes fiscales federales y estatales, que pueda guiarte a través del proceso y responder cualquier pregunta que tengas. El costo de esto puede variar mucho según el lugar donde vivas, a quién veas y lo que necesites”, dice Shenkman.

“Es posible que encuentres abogados que cobren $1,000 en el lado más asequible en una ciudad más pequeña y fácilmente $6,000 en una ciudad como Nueva York”, añade. “Si acudes a un abogado que es especialista en planificación patrimonial, tienes un caso complejo y vives en una gran ciudad, incluso puede costar hasta $10,000”, dice Shenkman.

Pagar $1,000 es una cantidad significativa, pero pagar eso o más puede ser mejor que hacer que tus activos terminen donde no tenías la intención de que fueran.

Como era de esperar, la encuesta de CR encontró que las personas mayores tenían más probabilidades de tener un testamento: el 63 % de los mayores de 60 años informaron tener uno en comparación con el 33 % en general.

De cualquier edad, el 29 % de los asiáticos angloparlantes y el 28 % de los hispanos que no tienen testamento dijeron que no lo han hecho porque creen que son demasiado jóvenes para uno, en comparación con el 11 % de los negros sin testamento. quien dijo lo mismo.

“Nunca se es demasiado joven o demasiado viejo para comenzar a planificar tus finanzas y tu patrimonio”, dice Colón. “Ya sea que estés soltero o no, tengas padres o no, siempre es bueno dejar tu documentación lista en caso de una emergencia”. Y con el tiempo, si tu situación cambia, por ejemplo, te casas y tienes hijos, siempre puedes actualizar tu testamento.

“Si tienes 18 años, necesitas un apoderado de salud para que alguien pueda tomar decisiones médicas si tus padres no pueden hacerlo, también necesitas un poder notarial para que alguien pueda hacerse cargo de las finanzas si te enfermas o quedas incapacitado, y al mismo tiempo necesitas una voluntad para lo que sea que tengas”, dice Shenkman. “Y si puedes buscar en línea un testamento barato porque no tienes muchos bienes, hazlo”.

“Yo le di prioridad a tener uno, y ahora solo tengo 30 años”, dice Fariba Arabghani, quien se describe a sí misma como una estudiante universitaria de primera generación queer del Medio Oriente. “Soy afortunada de estar en una posición financiera autónoma para poder pagarlo, y tengo la educación superior y la comprensión del idioma del inglés para navegar el proceso”. El padre de Arabghani murió cuando ella tenía 24 años, y en ese momento ella no sabía qué era un testamento y terminó teniendo que lidiar con el papeleo legal durante muchos meses, dice.

La encuesta de CR encontró un mayor porcentaje de asiáticos de habla inglesa (19 % entre los que no tienen testamento) y negros (15 %) que de blancos (10 %) dijeron que no tienen testamento porque prefieren no pensar en la muerte.

Shenkman dice que la gente debería replantear la situación: “Esto no se trata de mi muerte, se trata de cuidar a las personas que amo”.

“Extrañar a un miembro de la familia será bastante difícil. Imagínate añadir a ese estrés la necesidad de manejar asuntos legales porque no haber dejado instrucciones claras sobre qué hacer con los bienes y, en algunos casos, con los niños, por temor a hablar sobre la muerte”, dice Colón. “[Eso] puede ser insoportable y financieramente imposible para algunos”.

Para Arabghani, un gran desafío fue cómo se perciben los testamentos y la muerte en el contexto de su cultura iraní y sus creencias musulmanas. “Se supone que ni siquiera debes hablar de la muerte abiertamente”, dice ella. Pero Arabghani y su hermana menor terminaron persuadiendo a su madre para que hiciera un testamento. “Finalmente cedió y nos permitió hacer uno para ella”, dice Arabghani. “Le recordé lo difícil que fue para nosotras después de la muerte de papá poner todo en orden, y cómo nunca pudimos llorar realmente su pérdida hasta que todo estuviera terminado”.

