Ordenan la publicación inmediata de un memorando de Muller que asesora a Barr sobre obstrucción de Trump

El Departamento de Justicia, DOJ, deberá publicar un memorando de 2019 que respalde la decisión del entonces fiscal general Bill Barr de absolver al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de obstrucción a la justicia, así lo dio a conocer un tribunal federal de apelaciones de Washington.



La decisión de 3-0 por parte de un panel de jueces de la corte de apelaciones llega después de que se descubrió que los abogados del Departamento de Justicia no describieron con precisión el memorando desde el inicio.



El juez se percató de que el memorando era sobre el tipo de declaración pública que Barr debería hacer sobre los hallazgos del fiscal especial Muller y no, como dijo que le habían hecho creer, si el Departamento de Justicia estaba considerado seriamente presentar cargos contra Trump.

El memorando en cuestión fue preparado a pedido de Barr por la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia en marzo de 2019, aparentemente para brindar asesoramiento legal que guiaría la decisión de Barr de no acusar a Trump de obstrucción de la justicia relacionada con su supuesta interferencia con La investigación del exfiscal especial Robert Mueller sobre los contactos de su campaña de 2016 con Moscú.



El Departamento de Justicia, en respuesta a una demanda de la Ley de Libertad de Información (FOIA) que buscaba la divulgación del memorándum argumentó que prácticamente todo el memorándum y los registros relacionados deberían protegerse bajo una exención de la FOIA que protege las deliberaciones internas del gobierno. Pero el panel del Tribunal de Circuito de DC confirmó la decisión del tribunal inferior, dictaminó que el Departamento de Justicia no había podido probar que el llamado privilegio del proceso deliberativo justificaba mantener los registros en secreto.



“El tribunal determinó que el Departamento no cumplió con su obligación de demostrar que se aplicó el privilegio del proceso deliberativo”, escribió el juez principal Sri Srinivasan, a quien se unieron los jueces Judith Rogers y David Tatel.