Vicente Fox: ‘El problema de la alianza es quién va a ser el candidato en el 2024’

El expresidente de México, Vicente Fox, dijo que ningún partido político en México está en posición de ganar la presidencia por sí solo en el 2024, si no se unen, pero el problema es quién podría ser el candidato de la alianza Va por México (PRI, PAN y PRD).

“Tenemos que pasar de la individualidad a la colectividad de partidos unidos para que logremos dar la batalla y ganar la lucha electoral”.

En entrevista con el diario La Opinión de Los Ángeles, Fox, dijo que al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas del partido Movimiento Ciudadano, quien ha salido en las encuestas más recientes con el mayor porcentaje de aprobación que el resto de los candidatos de la oposición, dijo que “es un desconocido a quien le falta contenido”.

En cambio, consideró que la senadora Lilly Téllez podría ser una buena candidata.

“Es aguerrida, y le ha puesto los puntos sobre las íes a López Obrador, con muchas faldas”.

El expresidente de México Vicente Fox estuvo en Los Ángeles y platicó con editores del diario La Opinión. (Araceli Martínez/La Opinión)

Pero también el expresidente de México en el sexenio 2000- 2006, citó a Margarita Zavala por el PAN y Claudia Ruiz Massieu por el PRI como posibles candidatas de la alianza opositora contra Morena.

Sobre la actual senadora Beatriz Paredes del PRI, quien recién se destapó como candidata para las elecciones presidenciales del 2024, dijo que “ya anda en el octavo piso como él y debería dejar la cancha abierta a los jóvenes”.

Lo cierto, enfatizó es que a la hora de elegir candidatos, no debe contar solo el sexo (género) sino el mérito que tengan, ya que recordó que en México, el Instituto Nacional Electora (INE) obliga a que el 50% de las candidaturas sean para mujeres.

En relación con Colosio Riojas – hijo del asesinado candidato del PRI a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio – quien ha declarado que no quiere saber nada del partido en el que militó su padre, comentó que “tiene carisma y marca; pero no sé, si tiene contenido ni cómo va gobernando el municipio de Monterrey, porque no se oye mucho de él”.

Aseguró que lo cierto es que la gente “ya no va a comprar juguetitos”. Ya tuvimos al PRI por 70 años y al PAN por 12 años y la gente no quedó satisfecha; hemos tenido a López Obrador por 4 años, y hay una insatisfacción total”.

Fox aprovechó para criticar a Dante Delgado, el dirigente nacional del MC, de quien dijo, anda muy engreído, muy crecido y con mucha soberbia, porque no está dispuesto a unirse a la alianza PAN, PRI y PRD.

“Se siente el Dante de la Divina Comedia, y que ya encontró el camino para ganar en las elecciones”.

Sin duda, consideró que le traerá alguna satisfacción irse solo con su candidato a la presidencia sin sumarse a la alianza Va por México, pero nunca, advirtió, le va a alcanzar para tener más allá del 8% de los votos.

“Claro, eso significa más dinero del gobierno para su partido”.

El expresidente de México Vicente Fox asegura que durante su gobierno (2000-2006) es cuando el crimen estuvo más bajo. (Araceli Martínez/La Opinión)

Por esa razón, el expresidente de México, le hizo a Dante Delgado un llamado a no ‘regarla’.

“Dante tenemos que unir a la oposición para que México sea el ganador. Dante, deja la Divina Comedia y bájate a la tierra, y juega con el PRI, PAN y PRD”.

El ex mandatario aceptó que la alianza de todos los partidos de oposición rumbo a los comicios presidenciales del 2024, no es fácil.

“Nos caemos gordos todos. Pero los ciudadanos nos dijeron, ya déjense de cuentos, unánse o vamos a perder todos. En conjunto, podemos ganar. En la última elección, hubo más votos para la oposición que para López Obrador y Morena”.

Y sobre cómo escoger al candidato de la Alianza Va por México, consideró que la mejor forma para elegirlo no son las encuestas sino que se basa en su propio ejemplo.

“Te la tienes que ganar, lánzate a la calle, gánate a la opinión pública, y entonces el partido político tiene que aceptar lo que manda la ciudadanía. El candidato debe ser aquel que gane la opinión pública antes del proceso”.

Subrayó que mientras tanto, el tiempo apremia ya que en los siguientes dos meses, deben tener dos o tres precandidatos.

Y el gran reto para ganar, remarcó, es crear una narrativa superior a la de Andrés Manuel López Obrador. “Él la encontró en el deseo de la gente de acabar con la corrupción y tener más ingresos. Nelson Mandela invirtió la pirámide. Le pidió a los ciudadanos que le dijeran qué querían que hiciera”.

Lo que sí, es que Fox descartó convertirse en el líder de la coalición opositor que busca evitar que Morena gane de nuevo la elección presidencial en el 2024.

“Ya estoy en el octavo piso. El cuerpo ya no aguanta más. Es maravilloso tener 80 años, porque es lo más cercano a la sabiduría y uno se siente muy a gusto consigo mismo”.

Sin embargo, dejó en claro que va a jugar un rol importante en la alianza; y de hecho ya está en contacto con los líderes de la oposición, buscando la mejor estrategia para retomar el poder.

“Voy a estar ahí porque México no puede seguir en manos del populismo, no hay ningún ejemplo bueno en el mundo ni en Venezuela ni en Cuba de que funcione. Todos los que se han metido en ese camino van para abajo. El progreso se da cuando hay democracia y economía de mercado”.

Y recalcó que está proponiendo a los partidos de la oposición unirse para reconstruir el gobierno.

“Debemos tener un gobierno que deje a un lado la ideología del PAN, del PRI y del PRD, que piense en los ciudadanos y resuelva sus problemas. Un gabinete de alianza que venga de los mejores hombres de cada partido. Si no lo hacemos, vamos a tragar camote”.

Insistió que aunque no hay país que no tenga crimen, México es “un desmadre”.

“Estamos ante un gobierno fallido que no da respuesta y menos en la tarea número uno, que es traer paz. El crimen está en todos lados. En 2006, teníamos 9 delitos por cada 100,000 habitantes. Con Felipe Calderón, quien se puso la gorra militar y le dio golpes al panal, pasamos a 30 delitos; y con López Obrador y su política de besos y abrazos, se han triplicado. Estamos a 40 delitos por cada 100,000. No funciona el garrote de Calderón ni la zanahoria de López Obrador”.

El expresidente Fox vino a Los Ángeles a participar en la Gran Gala de los Amigos de Fox, y a ver a su hija Paulina y a sus cuatro nietos que viven en el sur de California.

Concluyó la entrevista con el director editorial de La Opinión, Armando Varela, el titular de la web de La Opinión en Los Ángeles, Ricardo Juárez y la periodista Araceli Martínez Ortega, enviando un mensaje a los inmigrantes.

“Probablemente la reforma migratoria no venga de los gobiernos, senadores y diputados sino porque los ciudadanos lo quieren y porque la necesidad del futuro es la migración. Este país no puede sostener su crecimiento sin migración, y tiene que encontrar una fórmula que permita cada año un flujo migratorio cada vez más importante.

“Por qué quién va a cuidar a los ancianos, quién va a cuidar a los Vicente Fox de 80 años. Tienen que ser jóvenes las enfermeras y los cuidadores de la salud. El mercado va a resolver ese tema porque la economía no va a crecer si no hay más gente.

“Para que haya empleos, ingresos, educación y salud, necesitamos la energía de los jóvenes y de la gente de mediana edad. Estados Unidos necesita importar mano de obra cada año”.