Las cartas de despedida que publicaron Toni Kross y Luka Modric para Casemiro tras poner fin a una era dorada en el Real Madrid

Toni Kross, Luka Modric, Casemiro. Los tres nombres que durante casi 10 años fueron el mejor mediocampo en el fútbol y que juntos ganaron todas las competencias existentes, entre ellas 5 Champions League, tres Ligas, entre otros.

Casemiro confirmó su marcha al Manchester United, poniendo fin así a una era del trío que fue conocido como el Triángulo de Las Bermudas por su dominio en el campo y la capacidad para ganar las finales. Toni Kross y Luka Modric han expresado su mensaje de despedida mediante una carta de agradecimiento y compañerismo hacia el brasileño en el portal Marca de España.

“Te voy a echar de menos. Como un profesional ejemplar. Como un jugador top. Como un luchador que me salvó de varias... Pero, por encima de todo, como una buena persona. ¡Hemos hecho historia, hostia! Qué etapa más legendaria. Ahora se separan nuestros caminos deportivos, pero se mantiene nuestra amistad. Te lo aseguro”, fueron las palabras de Toni Kross, quien compartió con Casemiro en el Real Madrid desde 2015.

Luka Modric compartió más años con el brasileño desde su llegada en 2012 y ambos debutaron con la camisa blanca en la misma temporada, aunque Casemiro venía proveniente del Castilla. Modric recordó cómo fue su debut con él en el campo y lo que significó para él durante estos años y los múltiples trofeos en el Real Madrid.

“Querido Case, todavía me acuerdo de tu debut con nuestro club… ¡Qué nervioso estabas! Te pedí que estuvieras tranquilo y ahora lo pienso y mira cómo salió. ¡Lo que has conseguido! También era mi primera temporada y ninguno de los dos nos podíamos imaginar lo que el fútbol nos tenía guardado. Te has convertido en un líder de verdad. Lo has sido para tus compañeros y para el madridismo. Lo vamos a recordar siempre”, expresó Modric.

“Esas risas contigo me daban tranquilidad. Igual que mirar atrás y verte, sabiendo que va a haber mucho “Njega-Njega”. Has sido el mejor guardaespaldas del mundo. Te voy a echar de menos, pero te deseo lo mejor. Es lo que se merece un profesional y una persona como tú”, concluyó el croata.

La carta de despedida de Luka Modric a Casemiro a través de @marca



Duele mucho esto. 💔 pic.twitter.com/HcAyZUYa4S — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) August 19, 2022

Casemiro publicó un sentido y corto mensaje en redes sociales agradeciendo a todos por los años que compartió en el club con el que ganó 18 títulos y dejó una de las mejores actuaciones de un mediocampista central en el fútbol europeo.

He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al Real Madrid y al madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid!”, escribió.

He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al @realmadrid y al madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid! 🤍💜 pic.twitter.com/VH91DA3HJW— Casemiro (@Casemiro) August 20, 2022

Lee también:

Conmovedor mensaje del mejor delantero del mundo Karim Benzema a su amigo Casemiro por salir del Real Madrid

Casemiro se va del Real Madrid con 18 títulos y la misión de participar en el rescate del Manchester United

De jugar con los Pumas en la Liga MX al narcotráfico: Diego ‘Kalusha’ Rodríguez arrestado con armas y drogas