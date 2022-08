Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 22 al 28 de agosto 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 22 al 28 de agosto del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Esta semana será de gran complicidad en el amor, regresan los buenos momentos, se retoma la pasión, la comunicación vuelve a ser fluida y los planes a futuro se ponen de nuevo sobre la mesa, trata de no volver a caer en lo absurdos del pasado o todo lo bueno que viene para ti esta semana puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, mucho del equilibrio que necesitan en pareja esta semana, lo llevas a tu. En el trabajo necesitas hacer un cambio, el camino ya no lo sientes cómodo y esto te está causando estrés y agotamiento mental. No lo pienses más y ve en busca de lo que realmente deseas laboralmente, es el momento para que abras una nueva oportunidad. La economía es estable, pero no te confíes, es tiempo de mirar tus gastos y hacer una reestructura. En la salud dedícate a poner en marcha ese plan de mejora física, ya no lo pospongas más. Es importante poner atención a tu metabolismo.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Tu carácter no te ayudara mucho estos días, pasaras por momentos de enojo, de molestias, tendrás la mecha muy corta y no controlaras el mal genio, estas muy sensible a cualquier estimulo externo, palabras, críticas, gestos, así que no te tomes nada personal o puedes meterte en líos difíciles de remediar. En lo profesional, puedes padecer retrasos, quizá las metas a cumplir esta semana no concluyan como lo planeaste, pero dales tiempo, necesitaras hacerles mejoras para que caminen en perfecto orden, no desesperes, sé paciente, solo es una energía de inestabilidad que pasa estos días por tu signo Tigre, así que si eres prudente y paciente todo mejorará. Esta semana tendrás que aprender a delegar, entender que sí, hay alguien más que puede hacer las cosas igual de bien que tú, y no por eso a ti te harán a un lado, entenderás que tu experiencia cuenta a pesar de todo. Cuida la salud de tus emociones, pero también cuida esos dolores de cabeza que se pueden presentar esta semana, son ocasionados por la auto exigencia, se un poco más amable contigo mismo, contigo misma.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

No pretendas querer corregir errores de días pasados, ahora te toca asumir la consecuencia de tus actos, así que a sostener lo que hiciste y dejar que las cosas tomen su justo lugar, tendrás que dejar que todo fluya. En el trabajo es momento de aplicarte más, has estado descuidando tus labores por estar distraído, distraída, en chismes, de oficina, pero eso tendrá que terminar ya o puedes perder la confianza y peor aún el trabajo. No descuides el amor de pareja, pueden hartarse de dejarte por tus pocos detalles. Tiempo de mejorar tu salud física, así que retoma el ejercicio y cuida tu dieta porque puedes caer en tentaciones que no ayudan en nada en mantenerte en óptimas condiciones físicas.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Tienes que empezar a cambiar un poco el mundo que te rodea, estas esperando las cosas se muevan solas y no será así, es importante que tú les des empuje y claridad. Esta semana podrás tener la oportunidad de un nuevo empleo, tómala y asegúrate de decir si, será una oportunidad de gran crecimiento profesional. En el amor estas a punto de perder a esa persona que tanto amas por no tener una comunicación buena y fluida. Cuida tu economía, no hagas prestamos ni gastes en cosas que realmente no necesitas, semana de perdidas si no piensas antes de gastar.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Puedes estar preocupado, preocupada, porque habrá caos en la familia, pero tómalo con calma, toda la familiar puede pasar por reacomodo energético, así que fluye y se coherente, te toca poner la energía de madurez para que nada crezca y se haga de verdad un problema mayor. Si estás pensando en vacaciones, es tiempo de organizarlas, te las mereces, has trabajado tanto y mucho, tu cuerpo y mente te lo agradecerán. La salud pasa por un momento muy bueno, las viejas dolencias por fin quedan atrás.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Días en los que te sentirás realizado, realizada, lo trabajado con anterioridad, esta semana te da crecimiento financiero, jefes empiezan a mirar tu trabajo con agrado y empezarán a dejarte más responsabilidades. Ahora tendrás que conservar lo logrado con esfuerzo y con hechos manteniendo en equilibrio el ego. La sencilles es importante para que te sigan dando más proyectos. Semana de reencuentros con amigos, disfruta de esos momentos, te servirán para refrescar el alma, la mente. No permitas que los dolores de espalda sigan creciendo, deja de cargar, es momento de soltar lo que no te corresponde.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Cuando el rio suena es que agua lleva, así que escucha, pon atención, mira bien, los rumores podrían dejar de serlo y mirar con tus propios ojos lo que tanto te resistías a ver, pero es momento de crecer, por más fuerte que sea la verdad siempre será para un crecimiento, para un bien mayor. Ojo con hijos, hijas, pueden necesitar más atención, tienes que hacer que confíen en ti, y tu mal carácter no lo logrará.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Podrás estar un poco intolerante, puedes estar con el genio un poco arrebatado, cualquier crítica u observación podría sacarte de balance, así que trata de no contestar, es preferible respirar profundo y esperar para responder de manera correcta y sin molestias. Esta semana no quieras arreglar ningún asunto legal o amoroso, lo puedes complicar por un desplante, así que espera para después. Modera tus palabras, tus modos y tus maneras, ahora que sabes que la energía de esta semana puede provocar estar en desbalance con tu entorno. En la salud necesitas poner atención a las cargas energéticas que le pongas a tus hombros y estómago.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Observa a tu alrededor, las oportunidades están ahí, pero tu distracción y tu poco enfoque no te están permitiendo ver lo que la vida te brinda y te está poniendo en charola de plata, es una semana importante para el crecimiento profesional, siempre y cuando te enfoques. En el dinero habrá festejo, recuperas dinero perdido, puedes correr suerte en sorteos así que no dudes en participar. Días para acercarte a los padres, escúchalos, sus consejos siempre serán importantes. Esta semana la salud de tus pies puede estar un poco delicada, cuida donde pises.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Prepárate para una semana llena de alegrías, ya te mereces gozar de un poco de felicidad junto a tu familia, los días que dediques a tu hogar serán de grandes enseñanzas, conocerás un poco más de tus hijos, pareja, hermanos etc. y ellos de ti. Es un momento energético importante para hacer las paces con personas del trabajo, poner de tu parte en una reconciliación será vital para que las personas terminen de conocer al gran ser humano que está detrás de tu seriedad.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Tendrás mucha quietud, aprovéchala y descansa, fortalece tu cuerpo, fortalece tu alma, reconecta con la divinidad. No permitas que nadie interfiera en esa calma con la que caminas esta semana, si te sientes incomodo en algún lugar o con alguna persona, mejor pon distancia de por medio para que tu semana termine como empezó, con calma y paz interior. Es un momento ideal para reconectar con la naturaleza y a través de ella fortalecer el cuerpo áurico.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Tu eres tan bendecido y no lo quieres ver, deja de renegar de lo que no está a tu alcance resolver, cada uno sus procesos, lo único que ocasiones con tus críticas en voz alta es que se te puedan regresar y no saber de qué manera negarlo. Ocúpate de tu aspecto físico, no le has dado mucha importancia últimamente.