La carta de tarot para la semana del 22 al 28 de agosto 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. La Reina de Oros

1. Reina de Oros: La abundancia se presentará ante ti de muchas formas y maneras, la abundancia tanto económica, de salud, de amor, de amistad. Aprovéchala, compártela, pero fíjate bien con quien lo harás, hay personas que siempre han estado a tu lado, apoyándote en las buenas y en las malas, ellas son con las que vale la pena compartir tu prosperidad, no las vayas a pasar de largo. Es momento de valorar todas las riquezas que te ha dado la vida, de seguir aprovechando de esos caminos abiertos para tu crecimiento tanto personal como profesional, estos días puedes dar el siguiente paso, ya créetela, ya puedes subir al siguiente nivel. Los miedos por fin se quedaron atrás y la seguridad se apodera de ti. Es una semana en donde te sentirás con la salud en pleno, sentirás como la fuerza perdida en días anteriores regresa a ti.

2. El Juicio

2. El Juicio: Estarás orgulloso de haber tomado tus propias decisiones y estar en donde estas por ello. La renovación de ideas que te estarán pasando por la mente esta semana te ayudarán a seguir creciendo, escúchate, no calles esos pensamientos que rondan tu mente, pueden ser ideas espectaculares, pueden salir se esos pensamientos, grandes cambios para seguir volando al éxito. No te pares para escuchar palabras necias o de envidia disfrazada, que nadie detenga el movimiento tan estable que llevas y que tanto te consto encontrar. Son buenos días para renovar el hogar o la oficina, un cambio de ambiente puede mejorar el desempeño de quien trabaje para ti. Un cambio de ambiente y decoración en el hogar podrá fortalecer los lazos de unión y comunicación.

3. Cuatro de Copas

3. Cuatro de Copas: Una semana llena de contradicciones, tendrás enojos que no sabes exactamente de dónde vienen, es un periodo de ajuste, y ese ajuste, te puede sacar de balance toda la semana, son cambios necesarios desde lo mental, hasta lo emocional, tus sentimientos pueden estar un poco confusos, creerás que ya no puedes hacer más, que nada de lo que haces es suficiente. Necesitas regresar y buscar que te hace feliz, dejar a un lado esa sensación de no estar contento con la vida que llevas, necesitas encontrar un camino distinto hacia la felicidad, porque el que caminas ya no es para ti. Momento de echar un vistazo a tu alrededor y ver en dónde está pasando eso que te molesta e incómoda para ponerle remedio. Estas justo a tiempo de no conformarte y caer en la mediocridad. Cuida de tus nervios, pueden estar sensibles. Cuida de la ansiedad que se puede manifestar estos días.