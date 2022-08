Le revela a su familia que es gay y su abuelo tiene reacción inesperada

Un joven decidió abrir su corazón a su familia y revelarles su orientación sexual, después de tiempo querer decirles.

A través de su cuenta de Twitter, el usuario identificado como Abel Pérez contó su experiencia de enfrentar a sus abuelos, las personas más cercanas a él, por lo que estaba nervioso por lo que pudieran responderle, especialmente su abuelo de 92 años que fue criado con otras costumbres y donde la homosexualidad no era aceptada.

Su ser querido le respondió con un audio, el cual además de impactar al joven, ahora es del dominio público una vez que el propio protagonista de esta historia lo compartió.

“Mis abuelos hoy se han enterado que soy gay y mi ‘yayo’ ha venido a mi habitación y me ha dicho esto. 92 años tiene”, fue el inicio del mensaje que sumó reacciones y comentarios, todos aplaudiendo su valentía y el entorno familiar que tiene.

“Tú con nosotros no tengas miedo en decirnos lo que quieres, porque ha habido muchas personas, ahora ya no, pero en el tiempo pasado ha habido muchas personas asustadas por no poder expresarse como son. Eso ya no existe”, se escucha.

92 años tiene <3 pic.twitter.com/QDFNa96O41 — Abeel🦋 (@abeelpereez) August 7, 2022

“La ‘yaya’ y yo queremos que seas feliz, queremos que estudies, que saques unos estudios, que te ganes la vida y que seas libre”, finaliza la respuesta que además de darle calma, le otorga confianza para seguir con su vida del modo que lo haga feliz.

Al ser cuestionado qué siente por la respuesta de su familia, Abel fue claro: “Son las únicas personas que sé que pase lo que pase nunca me fallarían y me lo han vuelto a demostrar”.

