Tyson Fury saldría de su retiro para enfrentar a Oleksandr Usyk en la esperada pelea de unificación del peso pesado

Aunque Tyson Fury ha mandado señales contradictorias desde que anunció su retiro del boxeo hace unos meses, ya que por momentos dice que volverá y por momentos asegura que mejor se dedicará a otra cosa, parece que su “regreso” ahora sí va en serio, ya que tendría en puerta una esperada pelea con mucho prestigio de por medio y una jugosa bolsa de dinero.

Todo comenzó el fin de semana pasado, cuando el Oleksandr Usyk derrotó por decisión dividida a Anthony Joshua en la pelea por los títulos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Al término de su pelea, en una entrevista posterior, retó a Fury, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), a que volviera al ring, probablemente para que entre ambos decidan, de una vez por todas, quién es el rey absoluto de la división de los pesados.

En respuesta, Fury publicó un par de mensajes aceptando, motivado por las grandes ganancias que este combate dejaría.

“Consigue tu maldita chequera, porque ‘The Gypsy King’ llegó para quedarse para siempre“.

‼️ Tyson Fury declares that he is willing to come back and fight Oleksandr Usyk in an undisputed heavyweight showdown…



[🎥 @Tyson_Fury] pic.twitter.com/zTZpsxFENf— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 21, 2022

Por otra parte, el promotor del boxeador británico, Frank Warren, brindó una entrevista para BBC Radio este lunes, en la que dejó en claro que es muy probable que esta pelea ocurra, debido a la bolsa de dinero que generaría y a que es una pelea atractiva tanto para el equipo de Gipsy King como para el de Usyk y para la afición en general.

“Es una pelea que creo que se hará porque a ambos equipos les gustaría que eso sucediera. Usyk dijo después de la pelea que es la única pelea que le interesa, y ciertamente, es el mismo caso con Tyson. Es solo una cuestión de dónde generará la mayor cantidad de ingresos porque es una pelea única, una pelea histórica”, explicó Warren.

“Es la primera vez, Dios sabe cuánto tiempo, que los cuatro cinturones están en juego. Ambos boxeadores están invictos. Todo el mundo del boxeo quedará cautivado por esta pelea“, finalizó. Ukrainian Usyk retained his WBA, WBO and IBF titles with victory over Anthony Joshua on Saturday 🥊



Promoter Warren told BBC Radio 5 Live, "It's a fight that I think will be made because both teams would like to see that happen." 🤩



More ⤵️#BBCBoxing— BBC Sport (@BBCSport) August 22, 2022

También puede interesarte: