Así como la Liga MX tiene a los hermanos Funes Mori: MLS y los hermanos que comparten el torneo en Estados Unidos

La llegada de Ramiro Funes Mori a la Liga MX acaparó muchas miradas, pues el defensor no solo llegó para reforzar a un importante equipo como lo es Cruz Azul, sino que ya tiene minutos y ha sumado un gol. Sin embargo, ahora la Major League Soccer se “copió” del torneo azteca, pues ahora tienen a dos hermandos dentro de la compentencia estadounidense.

Se trata de los hermanos españoles Gil, quienes harán vida en el New England Revolution. El conjunto de la MLS ya contaba con uno de la dupla de jugadores, Carles, quien ha tenido participación constante dentro del equipo.

Bienvenido a la New England, Nacho! — New England Revolution (@NERevolution) August 23, 2022

Sin embargo, ahora su hermano, Ignacio ‘Nacho’ Gil, quien juego como centrocampista, ha sido anunciado en las redes sociales por parte del New England. El español hará su incorporación de manera efectiva en cuanto reciba su certificado internacioanl de transferencia.

‘Nacho’, realizó un total de 101 apariciones en La Liga 2 de España y en las dos últimas temporadas con el FC Cartagena disputó 60 partidos en diferentes competencias dentro del territorio europeo.

No es la primera vez que New England tiene dos hermanos a la vez

Aunque puede ser complicado de creer, la llegada de ‘Nacho’ junto con Carles, no es algo que no se haya visto en New England Revolution, pues Alexi y Greg Lalas hicieron lo mismo en 1997. Además, un dato más reciente, en 2003, Dauda e Ibrahim Kante realizaron una dupla dentro y fuera de las canchas.

