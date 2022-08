Declaración jurada de Meadows contradice lo dicho por Trump de que el FBI halló documentos desclasificados en Mar-a-Lago

Tras la redada realizada por el FBI en Mar-a-Lago, Donald Trump y su su círculo íntimo de aliados siguen afirmando que, de la lujosa propiedad ubicada en Palm Beach, los agentes se llevaron documentos desclasificados.



No obstante, HuffPost ha indicado que, en 2020, Mark Meadows, quien se desempeñó como jefe de gabinete de la Casa Blanca con Trump, “concedió en una declaración jurada ante un tribunal federal que el tuit de Trump no era una orden para desclasificar o publicar esos registros“.



El exfuncionario escribió: “El presidente me indicó que sus declaraciones en Twitter no eran órdenes de desclasificación autoejecutables y no requieren la desclasificación o publicación de ningún documento en particular”.



El tuit al que se hace referencia fue publicado por Donald Trump el 6 de octubre de 2020 y en éste se leía: “He autorizado por completo la desclasificación total de todos y cada uno de los documentos relacionados con el CRIMEN político más grande de la historia de Estados Unidos, el engaño de Rusia. Del mismo modo, el escándalo del correo electrónico de Hillary Clinton. ¡Sin redacciones!”.



La declaración jurada de Meadows se escribió después de que un juez exigiera una explicación sobre por qué los tuits del expresidente parecían contradecir la postura de la Casa Blanca sobre la desclasificación de documentos relacionados con Rusia.



Esto deja sin validez lo recientemente dicho por el exfuncionario de Trump, Kash Patel, quien en una entrevista con Fox News puso de ejemplo ese tuit como una orden de desclasificación.



“En octubre de 2020, el presidente Trump emitió para que el mundo lo viera, una orden de desclasificación radical, y lo hizo a través de las redes sociales: cada documento de Russia-gate, cada documento de Hillary-gate, todos”, expresó Patel.



Además de agarrarse de los tuits del expresidente, Patel, quien asumió el cargo de jefe de gabinete interino después de la partida de Meadows, dijo que “había sido testigo de cómo Trump desclasificó ‘conjuntos completos de documentos’ en diciembre de 2020 y enero de 2021 cuando Trump estaba a punto de salir”



No obstante, previamente señaló que “la administración no pudo generar el papeleo para cambiar las marcas de clasificación”, según HuffPost.

