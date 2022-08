Juez da fecha límite a Trump para aclarar la solicitud de maestro especial en los registros incautados por FBI

La jueza federal Aileen Cannon respondió a la demanda del expresidente Donlad Trump, quien solicitó a un Tribunal de Florida un maestro especial para revisar los documentos recopilados por el FBI durante la redada en su residencia de Mar-a-Lago, dándole como fecha límite el próximo viernes 26 de agosto para aclarar su petición.

Aileen Cannon jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, emitió una orden para que el exmandatario explique cómo tiene jurisdicción el tribunal y qué es lo que ordena en el caso.

Según los archivos judiciales, la jueza Cannon señala que para llevar a cabo la supervisión solicitada de un perito independiente, los abogados de Trump deben presentar documentos adicionales añadiendo como fecha límite para realizarlo.

Los abogados de Trump necesitan dar más detalles sobre si la solicitud fue entregada al Departamento de Justicia (DOJ) así como el efecto que podría tener la demanda en otro procedimiento que determine si se deben publicar partes de la declaración jurada que respalda la orden de allanamiento.

The Hill publicó que Cannon emitió una orden por separado pidiendo a dos de los abogados de Trump que formatearan correctamente y volvieran a presentar sus mociones para comparecer pro hac vice (para este turno) en lugar de permitir que los abogados comparezcan ante los tribunales en los que no son admitidos para un caso particular.

Trump presentó una demanda para solicitar un maestro especialista para supervisar la revisión de la evidencia reunida en su mansión de Mar-a-Lago durante la investigación, y que el juez detenga el trabajo de los investigadores federales relacionado con la evidencia hasta que se complete la revisión.

En la demanda, Trump argumenta que se violaron sus derechos constitucionales y es posible que se hayan incautado materiales privilegiados. La solicitud de Trump a la corte federal en el sur de Florida podría enfrentar una batalla legal después de que su equipo perdió múltiples oportunidades para impugnar la búsqueda.

El Departamento de Justicia incautó 700 páginas de materiales clasificados cuando recuperó por primera vez documentos de la casa de Trump en Florida en enero. Durante el allanamiento del FBI se incautaron otros 11 juegos de documentos clasificados como “alto secreto/SCI”, que es uno de los niveles más altos.

Un maestro especial es la inclusión de una tercera persona (juez jubilado) en la revisión del caso que tendría como misión revisar cuidadosamente el material y tendría la potestad de determinar si está protegido por el privilegio abogado-cliente u otras doctrinas legales.

