Ultraderecha fallida: ‘Querían exhibir a George Gascón como trofeo político’ ante Donald Trump

“Los republicanos querían destituir a George Gascón para mostrarlo como trofeo político en un condado progresista, en favor de su jefe de jefes, Donald Trump, antes de las elecciones de medio término”, analiza Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate, una organización sin fines de lucro que defiende los intereses de la comunidad inmigrante.

Sanabria y otros líderes latinos y afroamericanos festejan que hayan fracasado los intentos por llevar a la boleta electoral del próximo 8 de noviembre la destitución de Gascón.

Esta semana, la oficina del Registro Civil del condado de Los Ángeles dio a conocer los proponentes de la destitución fallaron en entregar suficientes firmas válidas. Solamente 520,050 firmas de petición pertenecían a electores legítimos y quedaron cortos del total de 566,857 requeridas para incluir el tema en la boleta electoral.

“Se dieron cuenta de que no pueden comprar elecciones en California, pero sí van a intentar todo tipo de tácticas, maniobras y trucos para incitar con publicidad incendiaria a los votantes”, añadió Sanabria. “Y lo hacen para congraciarse con su jefe de jefes que, a pesar de los golpes recibidos mantiene secuestrado al Partido Republicano… Ahí tienes a los senadores Ted Cruz (Texas), Marco Rubio (Florida), Mitch McConnell (Kentucky) y [al congresista] Kevin McCarthy (California)”.

Los esfuerzos contra Gascón incluyeron a Nathan Hochman, quien fracaso como candidato a fiscal general de California y quien representó al ex alguacil Lee Baca, acusado de obstruir una investigación federal sobre la corrupción y violencia en las cárceles del condado de Los Ángeles. Baca, de 77 años en 2020 fue sentenciado a tres años cárcel.

Hochman también estuvo como representante del consultor de negocios de Santa Mónica, George Molsbarger, en un caso criminal de apuestas y corrupción. Los cargos contra su cliente fueron retirados.

Otros personajes claves en la campaña contra Gascón fueron los millonarios Geoff Palmer y Gerald J. Marcil, el exfiscal de distrito del condado de los Ángeles, Steve Cooley, y el actual alguacil Alex Villanueva.

En particular, Palmer fue acusado de estafar a decenas de miles de inquilinos de sus depósitos de seguridad. El multimillonario acordó en junio de este año devolverles $12.5 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que acusó a su compañía GHP Management, una subsidiaria de G.H. Palmer Associates de retener los depósitos de seguridad de más de 19,000 inquilinos cuando se mudaron a sus complejos de apartamentos.

Para Sanabria, el fiscal Gascón entiende “verdaderamente” la realidad compleja de lo que es el crimen y como tratar a los criminales en una sociedad dividida en términos de exclusión social, donde hay falta de oportunidades en la educación y se divide a las familias de forma abismal entre los que tienen todo y las grandes mayorías que tienen poco o casi nada.

Por ello, subrayó que la derrota de los republicanos fue mayúscula porque, además de haber invertido casi 10 millones de dólares en dos intentos de destitución, “era imposible que los con siguieran en un condado liberal como Los Ángeles, queriéndolo desbancar después que una amplia mayoría lo apoyó y lo sigue apoyando”.

“Ellos, erróneamente quisieron presentar que el problema del crimen en Estados Unidos era la imagen de un fiscal latino progresista, y en base a ello pretendieron alcanzar un cambio radical de cómo se comportarían los votantes latinos en las elecciones de medio término, de cara a la elección general de noviembre, y todo, en beneficio de su jefe de jefes, Donald Trump”, dijo el líder social.

‘Falló la ultraderecha’

A juicio de Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, destacó que el hecho por el que fracasó el segundo intento por destituir a Gascón “sin duda favorece a los intereses de las grandes mayorías de minorías [latinos y afroamericanos] porque respalda reformas más justas al sistema judicial en la forma en que de dictan sentencias cuando las personas son encontradas culpables de violar las leyes que rigen en California y Los Ángeles”.

El martes, autoridades de la oficina del Registrador/Secretario del condado completaron la verificación de la petición para el intento de destitución del fiscal de distrito y encontraron que era insuficiente para calificar la revocación para la boleta, ya que 195,783 firmas fueron invalidas y en muchos casos la persona que firmó la petición no estaba registrada como votante; también hubo más de 45,000 firmas duplicadas, según el condado.

“Ha sido muy importante, porque dentro de las minorías raciales, los que salen más perjudicados son los inmigrantes, y sobre todo los indocumentados”, dijo Gutiérrez. “Creo que la oposición ha manipulado la información sobre qué tipo de cambios son necesarios a favor de impartir una justicia equilibrada y han distorsionado que no se está castigando a los delincuentes peligrosos o que se están exonerando los actos que cometieron”.

Agregó que, la gente se ha dado cuenta “de que desde la ultraderecha política de los republicanos hay personas con un gran interés de destruir políticamente las reformas del sistema judicial y por eso han fracasado ya, dos veces. A mí, me da gusto que George Gascón haya sobrevivido para seguir con el objetivo de traer justicia equitativa para todos”.

Por su parte, Earl Ofari Hutchinson, líder de los derechos civiles de Los Ángeles y presidente de la Mesa Redonda de Política Urbana de Los Ángeles elogió el fracaso que puso fin a la campaña orquestada para sabotear a Gascón.

“La campaña para expulsar a Gascón nunca fue más que un esfuerzo de la derecha apenas disimulado para sabotear las tan necesarias reformas de la justicia penal de Gascón”, dijo Hutchinson, sobre la conclusión del registrador del condado de Los Ángeles de que la campaña de destitución no recolectó las firmas “legales” requeridas.

“Le damos la bienvenida y, con suerte, esto pondrá fin al lamentable y falso esfuerzo por sabotear los esfuerzos de Gascón en la tan larga y esperada reforma muy necesaria en la oficina del fiscal”, concluyó.



‘Continuaré con los cambios’: George Gascón

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón ya sobrevivió dos intentos de destitución. ¿Podrá superar uno más?

“Espero, francamente, que estas personas (que desean destituirme) empiecen a respetar los deseos de los votantes que abrumadoramente me respaldaron; han gastado más de 10 millones y mandaron la petición por correo a más de 3.5 millones de personas y aun así no pudieron alcanzar el número de firmas necesarias”, dice Gascón, en entrevista con La Opinión.

En efecto, el 3 de noviembre de 2020, Gascón, obtuvo el 53.53% de la votación (2,002,865) contra el 46.47% de su antecesora, Jackie Lacey (1,738,617 votos).

En el condado, 6,667,886 personas son elegibles para votar, y, de acuerdo con las 520,050 firmas validadas, ello apenas representa el 7.7% del padrón electoral.

“Tuvieron una campaña llena de mentiras y aun gastando $10 millones no alcanzaron la cima; espero que me dejen hacer el trabajo para el que fui elegido hasta 2024”, dijo el fiscal.

Medio millón de votantes querían su remoción del cargo, ¿Qué va a cambiar ahora en su mentalidad como fiscal progresista?

Primero, el contexto de ese medio millón de personas es apenas el 5% de la población , pero, no obstante, sé que muchos de quienes firmaron esa petición, emocionalmente se sentían inseguros y que estaban en una situación peligrosa. Y quiero que sepan que todo lo que hago siempre es para beneficio de todas las comunidades, porque soy fiscal para todos, incluyendo a los que quieren destituirme. Por supuesto que voy a seguir trabajando duro y, por supuesto, si no gano su apoyo, cuando menos la confianza de la gente y mantener la salud, seguridad y el bienestar de las familias. Eso es muy importante para mí.

¿Alguna promesa que vaya a cumplir al 100 por ciento?

Me gustaría enfatizar que voy a seguir trabajando en la plataforma por la que la mayoría de la gente creyó para ponerme en esta oficina. Por eso la destitución no tuvo éxito, aunque sé que hay cosas que debo de tratar de comunicar mejor. Pero, continuaré con los cambios.

Ahora, ¿cuál será su enfoque en materia de justicia penal para acabar con el encarcelamiento masivo de latinos y afroamericanos?

Vamos a continuar con lo que hemos estado haciendo: reduciendo los términos de encarcelamiento por muchos años y que la gente que comete delitos sea encauzada y encarcelada; apoyándonos en la ciencia y la información disponible que demuestra que muchas de las sentencias largas no nos dan seguridad, sino todo lo contrario, poque hay más inseguridad. A veces, cuando el 95% de las personas que salen de la cárcel son más agresivas y peligrosas.

Vamos a seguir encarcelando a aquellos que dañan a otros y que son peligrosos; se les hará responsables de sus actos, pero en este trabajo tenemos que asegurarnos de ser cautelosos de que no van a causar más daño; las reformas (al sistema de justicia penal) seguirán evolucionando con un enfoque claro de igualdad en el sistema y que acabe con el racismo sistemático en contra de la gente pobre.

¿Un mensaje para Rick Caruso, quien aportó $50,000 para su destitución, o para Geoff Palmer, Steve Cooley y Alex Villanueva?

Primero que nada, es importante que todos nos concentremos en hacer lo mejor que podamos para servir a nuestra comunidad y que evitemos la retórica y la política barata, que, a lo mejor nos ayuda en algún momento, y entender que un servidor público es recompensado en su trabajo por el dinero de los contribuyentes, y por ello debemos poner por delante los intereses de los contribuyentes, no de sus intereses políticos.

¿Está tranquilo con su conciencia sobre las políticas y cambios que está haciendo en el sistema de justicia penal?

Mi enfoque siempre ha sido cumplir mis promesas que pueden tener repercusiones o no, y que no se basan en la política, sino en lo que el público se merece; en este trabajo se requiere de honestidad y compromiso de servir a toda la sociedad. Yo me siento tranquilo con el apoyo de la comunidad… Trato de ser lo menos político posible porque mi enfoque son siempre los seres humanos.

Soy una persona muy espiritual y todos los días me miro al espero y veo que no soy una persona perfecta, pero que se levanta para hacer todo lo mejor que puede en su trabajo y soy afortunado de tener una esposa (Fabiola Kramsky) y una familia que tiene la misma pasión que yo por servir a la comunidad.