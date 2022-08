Formas inteligentes de ahorrar cuando tu hijo va a la universidad

Los descuentos estudiantiles pueden ser importantes, pero son solo una de las formas de aliviar el aumento de los costos por la inflación

By Penelope Wang

Los padres de jóvenes que van a la universidad se enfrentan a la presión financiera que suponen las elevadas facturas de la matrícula y el aumento de los costos por la inflación. Pero hay formas adicionales de ahorrar, ahora que tu hijo está en la universidad.

No se trata sólo de que vayas a gastar menos en comida y gasolina. “La gente suele centrarse en los costos de la matrícula, pero hay otros gastos importantes en los que quizá no estés pensando y que podrían suponer un ahorro importante”, dice Shannon Vasconcelos, directora de finanzas universitarias de Bright Horizons Education & College Advising.

Aquí te explicamos cómo ahorrar dinero y aliviar parte de la carga de pagar las facturas de la matrícula.

Reduce el precio del seguro del auto

Si tu hijo asiste a la universidad lejos de casa y no tiene auto, puedes tener derecho a un descuento por “estudiante a distancia”. Las pólizas varían, pero el descuento suele aplicarse a los estudiantes que viven al menos a 100 millas lejos de casa, que estudian a tiempo completo y que tienen menos de 25 años. Según el sitio de compra de seguros Insurance.com, podrías rebajar tu póliza anual alrededor de un 18%.

Otra opción sería cambiar a tu hijo de conductor principal a “conductor ocasional”, es decir, alguien que conduce menos del 25% del millaje anual del auto.

También puedes retirar a tus hijos de la póliza temporalmente y volver a incluirlos cuando estén en casa durante el verano. Pero consulta con tu aseguradora para saber si puedes excluir a un conductor que ya está en tu póliza y que tiene tu casa como domicilio principal. Otra opción: comprueba si te puedes beneficiar de una rebaja en las primas si la ausencia de tus hijos hace que acumules menos millas en los autos de la familia.

Incluso si tu hijo va en auto a la universidad –alrededor de la mitad de los estudiantes lo hacen-, es posible que puedas reducir el costo del seguro. Averigua si tu aseguradora ofrece un descuento por buen estudiante, que suele estar disponible para los estudiantes a tiempo completo que mantienen un GPA de 3.0 o superior. El ahorro típico es del 16%, según Insurance.com.

Considera un plan de seguro médico universitario

La mayoría de las universidades ofrecen planes de seguro médico a los estudiantes y les exigen que los adquieran o que se den de baja mostrando una prueba de seguro alternativo. Eso es una realidad a pesar de que el requisito de tener un seguro de salud o pagar una multa bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) se eliminó a partir de 2019, dice Vasconcelos.

“Las universidades se preocupan por la seguridad y siempre han exigido que los estudiantes tengan un seguro”, dice. “Pero muchas familias no se dan cuenta de que se les factura automáticamente el plan de salud de la universidad a menos que opten por no hacerlo, por lo que podrían terminar perdiendo el dinero”.

En realidad, los adultos jóvenes pueden permanecer en la póliza de sus padres hasta los 26 años, y para muchas personas eso es lo más conveniente. Si el seguro se contrata a través de tu empleador, la mayoría de las empresas subvencionan las primas de los trabajadores, por lo que un plan familiar podría ser más barato que una póliza individual ofrecida por la universidad. Además, tu hijo puede conservar a los mismos médicos y programar las visitas cuando esté en casa después del centro universitario.

Algunas universidades permiten que cualquier estudiante, independientemente de su seguro, sea atendido en la clínica del campus. Eso es bueno si tu hijo en general está sano y podría necesitar una visita sólo para problemas menores, como un esguince de tobillo o una sinusitis.

Pero si tu hijo va lejos a la universidad y necesita ver a los médicos con regularidad por una enfermedad crónica o no vuelve a casa a menudo, ver a los doctores fuera de la red del seguro familiar podría ser costoso. Un plan local con médicos de la red podría ser más barato a largo plazo.

Cuando compares los costos, ten en cuenta que el seguro universitario suele estar incluido en la factura de la matrícula de cada semestre. No pagarás mensualmente como lo haces con un seguro médico tradicional.

Busca descuentos para estudiantes

Antes de desembolsar dinero para los gastos cotidianos y las actividades extracurriculares, tú o tu hijo deberían que comprobar si hay un precio más bajo para los estudiantes universitarios. Hay cientos de descuentos para estudiantes en todo tipo de cosas, desde para comprar tecnología e ir al cine hasta para enviar paquetes y tomar vacaciones. Tu hijo sólo tiene que mostrar su identificación de estudiante o usar su dirección de correo electrónico de la universidad.

Los descuentos pueden ser importantes. La mayoría de las empresas tecnológicas ofrecen a los estudiantes un precio especial en la compra de computadoras, software y otros artículos tecnológicos. Los estudiantes (y los profesores) pueden obtener Microsoft Office, incluidos Word, Excel y PowerPoint, de forma gratuita siempre que tengan una dirección de correo electrónico de la universidad. Apple ofrece precios especiales de educación a los estudiantes actuales y a los que se incorporan por primera vez, así como a sus padres, al comprar computadoras portátiles y tabletas.

Los estudiantes que creen su propia cuenta de Amazon Prime obtienen una prueba gratuita de seis meses. Después de eso, la suscripción a Student Prime cuesta $7.49 por mes, la mitad del costo de los miembros regulares. También puede ser más fácil encontrar rebajas usando Student Prime porque Amazon dice que trabaja con cientos de vendedores para ofrecer ofertas para estudiantes. Amazon también te permite alquilar libros de texto y ahorrar hasta un 90%.

ZipCar ofrece a los estudiantes universitarios un descuento en la suscripción a través de cientos de universidades. FedEx hace un descuento del 20 al 30 por ciento cuando los estudiantes envían paquetes. Puedes encontrar más descuentos para estudiantes en BrokeScholar y DealNews.

Aprovecha las rebajas de impuestos

Existen algunas valiosas reducciones de impuestos para los padres con estudiantes dependientes. Por cada estudiante que tengas en la universidad, el American Opportunity Tax Credit te da un crédito fiscal de $2,500 por gastar $4,000 en determinados costos de la universidad. El Lifetime Learning Credit (crédito de aprendizaje permanente) ofrece una reducción de impuestos de hasta $2,000 por año para gastos específicos de educación superior.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.