Jugadora del Club América denuncia acoso en redes sociales tras un amistoso contra AC Milan en Estados Unidos

Mediante las redes sociales, Sabrina Enciso, jugadora de América Femenil, dio a conocer que fue victima de un fan que darle un beso sin su aprobación en los Estados Unidos, tras finalizar un encuentro amistoso ante el equipo femenino del AC Milan de Italia, explicó TUDN.

El amistoso fue válido por la The Women’s Cup, en la que el conjunto mexicano e italiano se midieron y terminaron con victoria para Las Águilas 4-5. Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues terminó siendo un problema para la jugadora azulcrema, según lo explicado en Instagram.

“Desafortunadamente después de nuestro último partido, viví una experiencia muy incómoda mientras interactuaba con un admirador. Esta persona invadió mi espacio personal, tratando de besarme mientras aceptaba tomarme una foto. Quise venir aquí a decir que estoy muy agradecida por todo el amor y apoyo que recibo.

“Después de los partidos estoy feliz y dispuesta a tomarme fotos con cuantas personas pueda. Pero no está bien ser acosada ni que se aprovechen de uno”, fue parte de lo que relató la jugadora en la red social mencionada.

“Todo lo que pido es que, por favor, sean todos respetuosos y que esto nunca vuelva a sucederme a mí, ni a ninguna otra jugadora. Amo dar todo de mí, dentro y fuera de la cancha, y no me gustaría tener que dejar de interactuar con todos por no sentirme segura y que se aprovechen”, agregó.

También te puede interesar

–¿Camino libre para Estados Unidos? Figura del Club América no recibe el llamado de ‘Tata’ Martino para El Tri

–Andrés Lillini lanza duros cuestionamiento a los árbitros del Pumas UNAM ante Tigres UANL

–Defensor uruguayo Martín Cáceres llega a LA Galaxy de Javier ‘Chicharito’ Hernández en la MLS

–Así como la Liga MX tiene a los hermanos Funes Mori: MLS y los hermanos que comparten el torneo en Estados Unidos