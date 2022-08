Luciendo corset y blusa de encaje Ángela Aguilar posa para la revista Elle México

Ángela Aguilar es toda una fashionista, y ahora ha dado una sorpresa a sus fans al aparecer en el número de septiembre de la edición mexicana de la revista Elle, donde luce un sofisticado atuendo compuesto por un corset y una blusa de encaje.

En el texto que la publicación comparte en Instagram se destaca cómo surgió en la cantante la pasión por la música: “El momento más decisivo fue cuando a los cinco años su papá le regaló un iPod nano con música de todos los géneros, desde hip hop, rock, regional mexicano hasta R&B, y lo que la atrapó fue la música regional mexicana y el mariachi.” Ángela también se dejó ver usando una blusa de color naranja y su peinado con el que ha impuesto una moda: “Niñas mexicano-estadounidenses la ven como modelo a seguir con ese bob que es su signature look y sus vestidos ampones mexicanos”.

A Ángela le gusta mucho modelar, y en su reciente viaje a Nueva York posó para unas fotos mientras viajaba en un yate, usando jeans y un body negro con transparencias; esas imágenes que publicó en Instagram obtuvieron más de 600,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

