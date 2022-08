Por qué acusan Hillary Clinton de “robarse” $200,000 de la Casa Blanca

En medio de las investigaciones contra el expresidente Donald Trump por haberse llevado decenas de documentos clasificados de la Casa Blanca, un reclamo en redes sociales se ha volcado contra la exprimera dama Hillary Clinton, a quien acusan de haberse llevado $200,000 dólares en regalos de la Casa Blanca.

“Los Clinton se vieron obligados a devolver unos $200,000 dólares en muebles, porcelana y obras de arte que “robaron” de la Casa Blanca”, afirma el reclamo en redes sociales.

Bueno, pues ese reclamo es FALSO. Así lo explica una verificación de información del sitio Snopes, que hace un recuento de qué ocurrió con esos regalos y por qué la excandidata presidencial y esposo, el expresidente Bill Clinton, pudieron llevarse varios productos.

“En enero de 2001, el expresidente Bill Clinton y la exprimera dama Hillary Clinton revelaron que habían recibido $190,027 en regalos durante el 2000, el último año de su mandato de ocho años”, indica el reporte citando a The Washington Post.

Sin embargo, muchos de los obsequios fueron de figuras de Hollywood, donantes demócratas y una amplia gama de amigos y conocidos. Los regalos, se agrega, fueron entregados siguiendo las reglas federales sobre el límite de obsequios que un mandatario o su esposa pueden recibir.

Se indica que la mayoría de los obsequios son obras de arte, cubiertos, muebles, porcelana y alfombras.

“No había nada ilegal en que los Clinton se quedaran con los obsequios personales que les habían dado en la Casa Blanca”, se indica, pero las sospechas ocurrieron luego de que los propios Clinton indicaron que pagarían algunos de esos regalos.

Luego de una queja de donantes que indicaron que los regalos eran para la Casa Blanca, los Clinton devolvieron $28,000 en obsequios.

“El valor total de los obsequios devueltos por los Clinton al Gobierno de EE. UU. ascendió a casi $50,000”, indica el reporte citando a The New York Times. Es decir, no los $200,000 que afirma la acusación en redes sociales.

“Las reglas que rigen la aceptación de obsequios por parte del presidente y otros empleados federales dividen dichos artículos en dos categorías: los recibidos de funcionarios o gobiernos extranjeros (obsequios de funcionarios extranjeros) y los recibidos del público estadounidense (obsequios nacionales)”, se recuerda.

“El presidente puede conservar obsequios oficiales extranjeros si su valor está por debajo de cierto umbral; los obsequios cuyo valor supere el umbral pertenecen al pueblo de los Estados Unidos y deben comprarse a un precio justo de mercado“, se agrega en el informe.

En concreto, los Clinton tenían el derecho de pagar por los obsequios que cayeran en la categoría pertinente, pero el monto total fue mucho más bajo de lo reclamado en Twitter y otras redes sociales.

