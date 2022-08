El activista Tom Fitton le dijo a Donald Trump que los documentos de la Casa Blanca eran suyos

Un nuevo informe ha dado a conocer que Tom Fitton, un activista conservador y presidente de Judicial Watch, le dijo Donald Trump que los archivos de la Casa Blanca le pertenecían y que no debería permitir que la Administración Nacional de Archivos y Registros lo “forzaran” para que los devolviera.



Tres fuentes anónimas, revelaron a CNN que Fitton le citó a Trump un caso del 2012 que involucró a Judicial Watch y un intento de obtener grabaciones del tiempo en el cargo del expresidente Bill Clinton para argumentar que los documentos de su mandato pertenecen al expresidente.



“En el momento en que Tom se metió en el oído del jefe, todo fue cuesta abajo”, reveló una de las fuentes al medio antes citado.



Otra fuente reveló que Fitton y Trump empezaron a tener más conversaciones después de que Archivos Generales revelara que el pasado mes de febrero se recuperaron 15 cajas de Mar-a-Lago a mediados de enero y el presidente de Judicial Watch le recomendó que si Archivos Nacionales y Administración de Documentos regresaban por más archivos no cooperara con ellos.



Consejo que empoderó aún más a Trump quien quedó convencido de que los documentos que entregó a Archivos Nacionales y Administración de Documento le pertenecían.



Tras una revisión Archivos Nacionales y Administración de Documentos halló documentos clasificados, razón por la que el pasado mes de junio el Departamento de Justicia recuperó más cajas de Mar-a-Lago, lo que llevó más tarde al FBI a realizar una redada en la mansión del expresidente para extraer documentos que no le pertenecían.



Semanas atrás, Fitton fue cuestionado por la misma cadena de televisión sobre conversaciones que ha mantenido con Trump a lo que respondió: “He dejado bastante claro que el presidente Trump está siendo abusado aquí y el Departamento de Justicia ha cambiado la posición que tenía en el caso de Clinton”.

