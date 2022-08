El Turco Mohamed llegaría fuerte a El Tri y tres ‘vacas sagradas’ del Tata Martino se quedarán fuera de la Selección de México

Se acercan los meses y crece las ansias y la expectativas con respecto a la actuación de la Selección de México en el Mundial de Qatar 2022, el primero de la historia en realizarse en invierno.

El panorama no pinta bien para El Tri. Los escogidos por Gerardo ‘Tata’ Martino no concluyeron bien las Eliminatorias de Concacaf, en las que no pudo superar a ninguno de sus dos rivales directos regionales como lo son Estados Unidos y Canadá, además que en los amistosos posteriores se repitió la misma historia: un XI lento, sin ideas, carente de brillo y definición.

Turco Mohamed en #ESPNEquipoF:



“Podría ser la selección de México 🇲🇽. Tengo los méritos para poder hacerlo. Me gustaría que mi nuevo paso sea dirigir una selección” pic.twitter.com/8vhtB9d5XJ — Federico MX Sudamerica 🇦🇷🇲🇽 (@FedericoMXSud) August 23, 2022

Ante esta realidad se habló que el Tata Martino saldría del cargo antes de la Copa del Mundo, pero todo parece apuntar que será después. De esa forma comienza el baile de nombres para ocupar el caliente banquillo.

A pesar que el mejor posicionado es Miguel ‘Piojo’ Herrera, debido a su conexión con el presidente de la FMF, Yon de Luisa, en los últimos días otro ganador de la Liga MX como lo es Antonio ‘El Turco’ Mohamed, levantó la mano para tomar el cargo y dejar su legado en El Tri.

Ahora se conoció en las últimas horas parte de los planes del Turco si llega a tomar el banquillo de México. Lo primero sería corregir la práctica de su antecesor de darle tanto poder al “grupito” conformado por los veteranos Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, Héctor Moreno y Andrés Guardado, inclusive, varios de ellos ya no sería convocados.

Sobre Guardado el propio jugador aseguró que después del Mundial terminará su ciclo en la Selección de México, pero el Turco Mohamed también quiere fuera a los dos Héctor, tanto Moreno como Herrera, ya que considera que a pesar de lo que han hecho en el pasado su actual nivel es terrible y están en el ocaso de sus carreras.

El portal El Futbolero también reveló que hubo un tímido contacto entre la Federación y el entrenador argentino de 52 años, que en su palmarés tiene tres Ligas MX, dos Copas MX, un Campeonato Mineiro y una Supercopa de Brasil.

Sigue leyendo: