Prince Royce antes de Classic Tour en USA: “Sueño más ahora que cuando empecé, porque no estaba seguro si iba a conectar”

“Sueño un poco más ahora que cuando empecé, porque no estaba seguro si realmente iba a pegar, si iba a conectar”… En una entrevista llena de confesiones, antes de comenzar con su Classic Tour por USA, Prince Royce abre su corazón.

El Príncipe de la Bachata, quien acaba de cerrar con éxito el Classic Tour de Europa a lleno total en París, Madrid, Milán, Roma y Ámsterdam, está listo para, comenzando en Miami el 16 de septiembre, visitar 14 ciudades y dar 15 conciertos en Estados Unidos, que pueden convertirse en más. Pero antes habló con nosotros no solo de cómo se prepara, sino qué festeja y qué sueña hoy, entre otras cosas.

-Comienzas una larga gira en Estados Unidos, ¿cómo te preparas para darlo todo y a la vez disfrutarlo?

Prince Royce: Así mismo, como hice un maratón en New York, requiere ese mismo tipo de entrenamiento físicamente, trato de tomar vitaminas, dormir bien, comer bien, trato de ir al gym lo más posible obviamente si uno se agota… Trato de mantenerme mentalmente positivo, con la mente fuerte. Ya cuando llego al show, con el cariño del público de verdad que me da mucha energía, como que ya no me hace falta un energy drink para hacerlo, me la paso súper bien.

Estas son las ciudades que visitará Prince Royce en Estados Unidos. Foto: Neiman Group

-Classic Tour promete ser ‘único, sincero e íntimo’, ¿qué quisiste decir con esto?

Prince Royce: Este Classic Tours se trata de celebrar más de 10 años de carrera, de celebrar canciones que se han convertido en clásicos, canciones que han cambiado mi vida, que han formado parte de mis fans, que hemos crecido juntos, y creo que es una celebración de eso, de finalmente regresar y estar con los fans, de irme de gira, de abrazarlas, de conocerlas, a todo el mundo, la familia. Yo he crecido con los fans, he conocido a niñas desde que tenían 15 años que ahora tienen esposos, que tienen hijos y todavía me visitan en los ‘Meet & Greet’, y creo que de eso se trata, de conectar con la gente en un ser muy íntimo, donde trato de que cada fan se lleve un poquito de Prince Royce.

– Cuando miras desde el escenario hacia el público, ¿qué ves?

Prince Royce: Yo trato de ver a todo el mundo, hacia arriba, hacia abajo, me acerco más a la gente atrás, trató de bajar y abrazarlos, trató de darme un show con la gente. Trato que ellos se sientan como que somos familia, que realmente pudieron llegar al artista, trato de siempre tener esa conexión, porque mucha gente ve a la artista como que no pueden tocarlo, no pueden llegar al escenario, y trato de romper esa barrera, esa barrera que muchas veces muchos artistas tienen.

-¿Qué disfrutas de tu relación con el público?

Prince Royce: Lo que más disfruto del público esa relación, es lo bonito de ver cómo mi música ha conectado con ellos tras los años, ver una canción que a veces pienso que no estoy seguro y la gente me la canta… Que la gente me dice esta canción me ayudó en un momento difícil, me acuerda un momento muy bonito con mi pareja o con mis padres, y creo que ahí es donde yo tengo como que el mayor premio.

-¿Qué es ‘La Bachata’ en el corazón de Royce?

Prince Royce: Creo que obviamente la bachata ha cambiado mi vida, la bachata puede representar mi cultura, mi familia, creo que más allá, mi carrera ha sido una representación de lo que es mi familia en los dominicanos, un género bachata que tiene muchos sentimientos, que tiene muchos elementos, donde hay mucha musicalidad, instrumentos apoyando a los músicos, a la música….

Prince Royce. Foto: Pipe Jaramillo/ Sony Music

– ¿Qué cambió para ti pasar de ser un soñador en tus inicios, a ser hoy un soñador exitoso?

Prince Royce: Me siento aún más agradecido ahora que antes, más afortunado que antes, porque he tenido la dicha de poder viajar el mundo por tantos años… Siempre encuentro como que una motivación para sacar música, para reinventarme y sigo soñando. No creo que es algo que cuando llegas a un número uno, que cuando tienes éxito se te va el sueño, no, yo sueño… Sueño un poco más ahora que cuando empecé, porque no estaba seguro si realmente iba a pegar, si iba a conectar.

Hoy en día, que sé que tengo una voz, que tengo una audiencia, tengo más metas, sueño más, trato de llegar a unas metas mucho más que antes. Me siento agradecido cada vez que saco un disco, todavía me siento nervioso cuando estoy en la tarima, todavía siento esas mariposas en mi estómago cuando estoy en televisión, y creo que el momento que yo pierda eso es el momento que Royce se retira.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•VIDEO: Así se pusieron a brindar Grupo Firme y Prince Royce en los Premios Juventud y armaron la fiesta

•Prince Royce y María Becerra después del sensuales y HOT: ¿Romance?

•Prince Royce preocupado porque aunque ya tuvo COVID-19 está perdiendo los anticuerpos