¿Prohibirá la UE la emisión de visas para ciudadanos rusos?

Con su llamado a prohibir el ingreso a la Unión Europea (UE) a ciudadanos rusos, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, desató un polémico debate. Finlandia, Polonia, la República Checa y los países bálticos suspendieron a corto plazo la emisión de visas. Alemania, Grecia, Chipre y la Comisión Europea (CE) son escépticos y rechazan una prohibición de viaje para los rusos. El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo la semana pasada que esta es una guerra del presidente ruso, Vladimir Putin, y por eso le resulta difícil aceptar una prohibición de viaje que también afectaría a personas inocentes.

La presidencia checa de la CE colocó el debate sobre las visas en el orden del día del encuentro informal de ministros de Exteriores de la UE en Praga. Se espera que al menos un acuerdo de simplificación de visas con Rusia, vigente desde 2007, pueda ser desechado. Así lo confirmaron fuentes diplomáticas al diario Financial Times. Una suspensión del acuerdo de visado encarecería y complicaría la solicitud de un visado de corta duración para el espacio Schengen.

No se prevé una resolución de sanción a favor de una prohibición total de ingreso, y tampoco una decisión de ese tipo en solitario de algunos países miembros, ya que un visado de turista para personas rusas es válido en los 26 países de la zona de Schengen, independientemente de qué país lo haya emitido.

