Influencer con talla baja reta a todos a leer en el Club de Libros de Laura

Un mes después de haberse quedado atrapada en Los Ángeles, a causa del estallido de la pandemia de covid-19, Laura Casados inició Laura’s Book Club en las redes sociales con la intención de hacer reseñas de libros y compartir lo aprendido en sus lecturas.

“Mi esposo, quien entonces era mi novio, me motivó mucho y él me ayuda a grabar y editar los videos”, dice Laura en una entrevista con La Opinión.

Pero cómo inició para esta mexicana su aventura de crear un canal en YouTube e Instagram para hablar de libros.

Laura estudió psicología en la Universidad del Valle de México; y antes de venir a vivir a Los Ángeles, trabajaba como psicóloga de los atletas paralímpicos en Querétaro, México.

El canal de Laura Casados está dedicado a los libros en español e inglés. (Araceli Martínez/La Opinion)

Su vida dio un giro inesperado cuando en 2019, viajó a San Francisco para participar en la Convención Nacional de Personas con Talla Baja que realiza la organización Little People of America, la cual desde hace más de 60 años, apoya a las personas con esa condición, en especial a quienes viven en Estados Unidos.

“Ahí conocí a Julio (Maldonado). Él es ciudadano de Estados Unidos y vive en Los Ángeles. Empezamos a conocernos, nos enamoramos; y un año más tarde, formalizamos nuestra relación”.

Laura estaba de visita en Los Ángeles, en marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia por covid y muchos vuelos se suspendieron.

“Yo venía, lo visitaba y regresaba a Querétaro, donde siempre había vivido, pero cuando vino la pandemia, mi esposo ya no pudo trabajar y yo estaba aquí, sin poder regresar a México, entonces decidí abrir el Club de Libros de Laura. Así que la idea nació 100% en la pandemia.”.

Lo hizo motivada no solo porque tenía tiempo, sino porque siempre le ha gustado leer y quería compartir lo que aprendía en las lecturas.

“Primero abrimos el canal en Instagram y luego en YouTube”.

Y reconoce que al principio comenzó con algo de temor hacia las críticas, o a que a las personas no les fuera a gustar su contenido, “pero poco a poco empecé a tener seguidores fieles que me alentaban a seguir”.

Laura’s Book Club reseña libros de motivación y novelas clásicas. (Cortesía)

En el primer año, 2020, únicamente realizó 8 reseñas; en el 2021, 33 reseñas, pero en total en estos dos años, ha hecho 73 reseñas.

Laura dice que le gusta leer de todo un poco, libros de motivación y superación personal, pero también novelas clásicas.

El año pasado se casó y vino a vivir a Los Ángeles.

“Como estoy en proceso de obtener mi residencia, no puedo trabajar, y me he concentrado en leer y en mi canal”.

Dice que mudarse a vivir a Los Ángeles, no ha sido un proceso fácil.

“Dejé a mi familia, a mis amigos, mi carro y mi trabajo, pero en este tiempo, los libros han sido mi mejor compañero. Mi esposo no puede estar todo el tiempo conmigo porque tiene que trabajar”.

En el Laura’s Book Club comparte libros en español y en inglés.

“La primera reseña que compartí fue el libro The Little Book of Happiness (El pequeño libro de la felicidad) de Alison Davies. Realmente me gustó mucho y lo quise compartir porque tiene ejercicios”.

El canal, dice que incluso, le ha ayudado a disipar sus miedos a leer en inglés en público; y para las personas que no pueden leer en inglés, les recomienda la versión en español de los libros.

Laura Casados poco a poco va construyendo su red de seguidores. (Cortesía)

¿Cómo selecciona sus lecturas?

Laura dice que depende de su estado de ánimo y cómo se sienta.

“Pueden ser libros de superación o novelas, pero en general, leer me apasiona demasiado”.

Aunque también escoge a sus autores dependiendo de la época del año.

“En septiembre, la idea es leer a puros autores mexicanos porque es el mes de la Independencia de México; y en octubre, van a ser libros de terror”.

Uno de los dos libros que más le han gustado son: Bajo la misma estrella de John Green; y Orgullo y Prejuicio de Jane Austen.

Los videos del Laura’s Book Club se pueden ver en las redes sociales cada semana.

“Los viernes, son reseñas de libros; y los domingos, es un video de eventos y cosas que me gustan. La semana pasada, hice un video del festival de libro LéaLA de Los Ángeles”.

Y dice que aunque no tiene aún todos los seguidores que ella quisiera, está contenta porque su objetivo es generar el hábito de la lectura y que la gente encuentre un compañero en los libros.

Otras de sus metas, afirma, es encontrar a más personas que les apasione la lectura con quienes pueda compartir gustos en libros y así incrementar su comunidad lectora.

“Mi sueño es llegar a muchas personas e inspirarlos a leer. Sé que no es fácil porque no es un canal de belleza, pero también me gustaría mucho estar en contacto con los autores, y platicar con ellos en el canal para acercarlos al público”.

Laura es modelo profesional, conferencista y defensora de las personas con discapacidad.

Comenta que los personajes públicos que más la han inspirado en su vida son: Frida Khalo, Gary Chapman, don Miguel Ruiz, César Lozano, Benito Taibo, John Green, Jane Austen y Jesús Amaya Guerra.

La frase que diseñó para su canal Laura’s Book Club es: “Siempre que tengas un problema, recuerda darle la vuelta a la página y continuar con el siguiente capítulo de tu vida”.

Puedes encontrar a Laura en Instagram @lauracasadosmata; y en YouTube como Laura’s Book Club.