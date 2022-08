México ningunea el gran nivel del Chicharito Hernández y el LA Galaxy defiende a su goleador con tuit irónico

Conforme se acerca el Mundial de Qatar 2022 se confirma que el goleador histórico de El Tri, Javier ‘Chicharito’ Hernández, no vestirá la playera de la Selección de México en la máxima cita del fútbol. El entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino ya tiene definido cuáles serán sus convocados, a pesar que éstos no han demostrado un nivel a la altura de las circunstancias los últimos meses.

Mientras tanto, el delantero tapatío sigue haciendo buenos números, eso sí, ha vivido algunos altibajos recientes como la racha negativa de sus LA Galaxy y sus desafortunados gestos, primero al tumbar la bandera de México y luego negándole una fotografía a un niño tras un duelo de la MLS.

Pero los números del Chicharito Hernández en la actual temporada son mejores que muchos de los delanteros que con toda seguridad asistirán a Qatar 2022. En lo que va de 2022, ha marcado 12 goles y brindado una asistencia en 27 partidos.

Raúl Jiménez, dueño de la posición de 9 en México, apenas ha marcado dos tantos en 17 encuentros con el Wolverhampton de la Premier League. Alexis Vega tiene un récord de solo dos goles con sus Chivas de Guadalajara. El único que atraviesa un buen momento es el ‘búfalo’ Henry Martín, figura de las Águilas del América con seis anotaciones, pero ninguno supera lo hecho por el Chicharito.

Esto lo sabe muy bien el Galaxy, que así como la FIFA y otras organizaciones, han hecho una especie de campaña por redes sociales para impulsar la convocatoria del atacante de 34 años. Ah ok pues.. https://t.co/RUnbxyPklr pic.twitter.com/Kl0r4RsIxZ— LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) August 29, 2022

Tras la última gran actuación del Chicharito Hernández contra el New England Revolutions, partido en el que marcó tras gran pase de caviar del talentoso mediocampista español Riqui Puig, los de Los Ángeles le respondieron a la Selección de México un tuit sobre la actuación de jugadores aztecas.

En el mensaje publicado en la cuenta @miseleccionmx se resaltó la actuación del joven lateral derecho Julián Araujo (21) pero se ninguneó por completo el tanto de Javier, por lo que le hicieron retuit con respuesta de forma irónica: “Ah ok pues”, acompañado por una fotografía del baile del Chicharito tras marcar su gol número 12 esta campaña. ✨ @CH14_ speaks ✨



The captain breaks down our win over New England pic.twitter.com/CDVwZ3R0YA— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 29, 2022

Mientras todo esto sucede, el nacido en Guadalajara sigue trabajando duro. El rechazo de la Selección y si continuará en la MLS son temas ajenos a su rendimiento y concentración, siempre dejándolo todo sobre el terreno de juego.

Más información: