Fugitivo de la justicia fue detenido con $230,000; tenía la intención de salir de EE.UU. y llegar a Canadá

Un estadounidense que intentaba viajar a Canadá con más de $230,000 en moneda no declarada y una orden de arresto fuera de Nueva Jersey, fue descubierto por oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EE. UU. en el puerto de entrada de Champlain.



En los hechos ocurridos el pasado 25 de agosto, el ciudadano estadounidense de 46 años fue interrogado por agentes de CBP, sobre si tenía alguna moneda para declarar más de $ 10,000. Él respondió que tenía $ 15,000, por lo que tendría que completar la documentación adecuada para declarar cualquier cantidad superior a la estipulada.



No obstante, cuando los agentes inspeccionaron su vehículo, fueron hallados más de $230,000, acomodados en varios lugares. De acuerdo con un comunicado de CBP, la moneda no declarada era una combinación de fondos de EE.UU., Euro, Guinea, Perú, Kuwait y Suiza.



Al realizar una inspección secundaria y continuar indagando, salió a la luz que el conductor tenía una orden de arresto activa del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) de Jersey City, Nueva Jersey por un cargo de armas.



“Esta incautación ilustra la importancia de que los viajeros cumplan con todas las leyes de los EE.UU., incluidas las regulaciones federales de informes de moneda, y destaca las consecuencias del incumplimiento”, expresó el director del puerto del área, Steve Bronson.



“Las incautaciones de divisas son un reflejo directo del compromiso continuo de CBP de hacer cumplir todas las leyes estadounidenses en las fronteras de nuestra nación”, añadió el funcionario.



Tras procesar y confirmar la orden, el ciudadano estadounidense fue entregado a la Policía del Estado de Nueva York y acusado de ser un fugitivo de la justicia. Mientras que el dinero no declarado fue incautado.



CBP recuerda que los viajeros que llegan o salen de Estados Unidos pueden llevar tanto dinero como deseen, pero la ley federal requiere que los viajeros que posean $10,000 o más en efectivo u otros instrumentos monetarios lo declaren a un oficial en el aeropuerto, puerto marítimo o cruce fronterizo terrestre donde ingresan o salen del país.

