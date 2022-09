Eleazar Gómez confesó que le encanta la música de Danna Paola: “Soy un gran admirador”

A diferencia de Danna Paola y su negativa por hablar sobre la relación que mantuvieron, Eleazar Gómez se pronunció sobre el éxito rotundo de su ex pareja y se deshizo en halagos hacia su persona, asegurando que es un “gran admirador”.

En un reciente encuentro con varios medios de comunicación, el protagonista de “Atrévete a Soñar” fue cuestionado sobre su opinión ante el nuevo sencillo de quien fue su pareja en 2009.

Eleazar Gómez mencionó que no está al tanto del lanzamiento de Danna Paola, pero que, en general, escucha su música porque es un gran fan de su trabajo. “Soy un gran admirador de ella, por supuesto”, puntualizó.

Sin embargo, la cosa no acabó allí, pues el famoso también se pronunció las duras críticas de las que ha sido blanco la mexicana debido a su cuerpo.

En respuesta, detalló que prefiere mantenerse al margen de ese tipo de polémicas y no le gusta dar su opinión acerca de las mujeres que son criticadas por su apariencia. “No tengo ni idea, hermano. La verdad, no tengo idea”, finalizó.

El tórrido romance de Danna Paola y Eleazar Gómez

Danna Paola y Eleazar Gómez se conocieron durante las grabaciones del melodrama “Atrévete a Soñar” y aunque en un principio negaron cualquier tipo de relación, cuando la joven artista alcanzó su mayoría de edad finalmente hicieron público su amorío.

No obstante, lo que muchos pensaron que era un cuento de hadas, en realidad habría sido una pesadilla para la intérprete de “Sodio”, pues habría sido víctima de las agresiones de Eleazar, según aseguró Vanessa Claudio en Suelta la Sopa en 2021.

Cabe recalcar que durante muchos años la cantante ha preferido evitar dar declaraciones al respecto, incluso cuando Eleazar Gómez fue a parar tras las rejas luego de intentar estrangular a su entonces novia, Stephanie Valenzuela.

