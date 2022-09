Trump podría ser acusado por obstrucción de la justicia, asegura exfuncionario del FBI

Frank Figliuzzi, ex subdirector de contrainteligencia de la Oficina Federal de Investigaciones sugirió que es inevitable que se dicten acusaciones en contra de Donald Trump de obstrucción de documentos secretos, que fueron escondidos en la mansión de Mar-a-Lago del expresidente y recuperados por el FBI.

Según el exfuncionario, asegura que este caso que se investiga en contra de Trump se ha visto envuelto en severas críticas del mismo exmandatario, sus abogados y sus partidarios con el propósito de desestimar al Departamento de Justicia y el FBI.

“Podríamos estar acercándonos a alguien, tal vez al propio Trump acusado de obstrucción de la justicia”, escribió el exfuncionario Figliuzzi en una columna de opinión publicada en MSNBC.

“Un procesamiento de obstrucción exitoso requeriría dos cosas: Primero, prueba de que el acusado ocultó o destruyó registros a sabiendas. Segundo, prueba de que lo hizo para impedir el trabajo de una agencia oficial. La presentación de la respuesta del DOJ nos brinda algunas ideas sobre por qué el departamento piensa que tal cosa ya ha sucedido”, explicó.

Con respecto a los documentos propiedad del gobierno y confiscados por las autoridades, Figliuzzi redacto que, “las afirmaciones del Departamento de Justicia parecen justificar tanto el ocultamiento a sabiendas como la intención de impedir los requisitos para la obstrucción”.

Así mismo agregó: “El aliado de Trump, Kash Patel afirmó que puede atestiguar personalmente la defensa de la orden permanente de Trump. El tiempo dirá quién dice la verdad, pero si el FBI tuviera pruebas de que Patel y Trump conspiraron para inventar una orden permanente falsa, entonces podrían ser acusados”, afirmó el exfuncionario.

En el análisis que realizó Figliuzzi con base a su experiencia dentro de la agencia, anexo: “Si Trump repitiera una historia falsa a los investigadores, podrían acusarlo de obstrucción y más. Trump no es un espectador inocente aquí, no puede decir que no tenía idea de que todos estos documentos estaban en su casa y sabían que no se había devuelto todo”.

