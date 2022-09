Alejandro Zendejas dio su versión sobre lo ocurrido con la selección de México y su negativa de jugar con Estados Unidos

Alejandro Zendejas ha sido la polémica dentro del seno de la selección de México en las últimas semanas luego de que Gerardo Martino dijo en conferencia de prensa que el futbolista se negó a firmar el documento para renunciar al equipo de Estados Unidos y jugar con el Tri.

Martino calificó esta acción de Zendejas casi “como una extorsión” y no quiere a un jugador que piense de esa manera. Ahora el futbolista ha explicado con detalle lo ocurrido sobre el documento que no firmó para jugar con el Tri.

“El jugador tenía que firmar un documento y no quiso. No hay que darle más vueltas a las cosas. Si la exigencia es si va a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma. Es casi una extorsión“, señaló Martino.

De acuerdo con TUDN, Zendejas se negó a firmar el documento debido a que se lo entregaron cuando estaba a punto de abordar el autobús del Club América por lo que no tuvo tiempo para leer con detalles sobre lo que decía el papel y se negó a firmarlo.

Alejandro Zendejas le dijo a TUDN que la FMF quería que firmara el documento cuando estaba a punto de subir al bus del América y él pidió tiempo para leerlo, entonces se fueron y dijeron que no quiso firmar. Habrá comunicado del futbolista. — Alvaro Cruz Santibáñez (@AlvaroCruzS) September 4, 2022

La Federación Mexicana de Fútbol vio esta acción como una negativa de Zendejas para vestir la camisa de la selección y renunciar a sus derechos federativos de Estados Unidos.

Se espera que en los próximos días el jugador emita un comunicado para esclarecer la situación que ha abierto una guerra entre Martino y Fernando Ortiz, técnico del América, quien ha defendido a Zendejas en esta situación.

Zendejas ya ha jugado dos partidos amistosos con la selección de México, pero no lo hizo en la fecha FIFA por lo que no cuentan para el cambio de equipo de manera oficial.

“Hay que tener cuidado con las palabras que uno utiliza a la hora de comunicar, sea el entrenador de la selección o de cualquier institución. La comunicación no es fácil, pero hay que medir las palabras“, dijo Fernando Ortiz sobre lo que habló el Tata Martino.

