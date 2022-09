Concejal O’Farrell entrega cheque de $2.25 millones a centro comunitario para ayudar a familias a salir de la pobreza

La Bresee Foundation, un centro comunitario sin fines de lucro, ubicado en pleno corazón de Rampart Village en Los Ángeles, recibió un cheque por $2.25 millones, otorgado por el Concejo de la Ciudad, para invertir en programas que ayudan a las familias de bajos recursos a salir de la pobreza.

“Los recursos asignados son parte de los $150 millones que originalmente estaban destinados para el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), pero que fueron redistribuidos en el verano del 2020 para invertir en las comunidades pobres de Los Ángeles”, dijo el concejal Mitch O’Farrell, quien entregó simbólicamente el cheque a los trabajadores del centro comunitario Bresee Foundation, en medio de una celebración por la inversión recibida.

Explicó que el Concejo de la Ciudad creó un fondo por $150 millones para apoyar a las agencias y organizaciones no lucrativas, que realmente ayudan a la comunidad con servicios de migración, clases de inglés como segunda lengua, actividades de enriquecimiento para adultos mayores, programas de educación financiera y para después de la escuela, computación, especialistas en intervención, y otros programas.

“La Bresee Foundation ha estado en la comunidad por 40 años. Por eso sentí que era muy importante designarlos como beneficiarios de la beca de $2.25 millones de este fondo para que hagan crecer sus programas y servicios”.

El concejal Mitch O’Farrell felicita a Eustaquia Orellana, quien recién se hizo ciudadana de EE UU. (Araceli Martínez/La Opinión)

El concejal O’Farrell puntualizó que cada distrito del concejo municipal a lo largo de la ciudad recibió su porción del fondo de $150 millones que fue redistribuido del LAPD a la comunidad a través de sus centros.

“Se hizo una selección precisa. No es que le dimos el dinero a quienes quisiéramos sino que se entregaron a organizaciones que han demostrado una misión de apoyar a la comunidad y en especial de ofrecer programas a los jóvenes para que tengan una vida productiva y no se junten con gente equivocada que debilite sus oportunidades de alcanzar una vida con éxito”.

Dijo que cuando habla de organizaciones que construyen comunidad, se refiere a aquellas que han ido a los barrios impactados por la pobreza y ayudado a los más vulnerables a darle un giro a sus vidas y les han ofrecido un camino para que puedan sobresalir.

“Bresee es un ejemplo viviente de organizaciones que se han enfocado en comunidades que experimentan pobreza, muchas veces inmigrantes o sectores que han sido descuidados, con una historia de pandillas y bajo desempeño escolar”.

Como consecuencia, dijo que ha tenido un éxito increíble al conseguir aumentar las tasas de graduación y asistencia a la universidad.

“Muchos de sus clientes han crecido con Bresee y hoy son profesionales que trabajan en este centro comunitario”.

El concejal Mitch O’ Farrell habla con los adultos que toman clases de inglés como segunda lengua en Bresee. (Araceli Martínez/La Opinión).

Ayuda en la pandemia

El concejal O’Farrell dijo que a sabiendas de que las comunidades de color fue golpeadas con más severidad por covid-19 que otros grupos, estuvieron muy activos con Bresee distribuyendo comida, desde el inicio de la pandemia.

“Así que pienso que estos fondos van a ayudar a las personas impactadas por esta crisis de salud a recuperarse más rápido mientras la pandemia llega a su fin”.

El concejal recordó que Bresee ofrece además programas de empleo y educación para que la gente esté lista para el mercado laboral.

Todos los jóvenes y familias atendidos por Bresee se consideran de bajos ingresos según los estándares federales, y el 97% tienen ingresos extremadamente bajos.

El 90% de la población a la que Bresee da servicio, se identifica como hispana o latina, y el 5% como asiática o asiática americana. Muchas de las familias son inmigrantes de América Central y no dominan el idioma inglés.

El concejal Mitch O’Farrell escucha a los adultos que estudian en las clases de Bresee. (Araceli Martínez/La Opinión)

Menos del 1% son propietarios de viviendas, en comparación con el 46% de la población general en el área metropolitana de Los Ángeles.

Cada año, Bresee atiende aproximadamente a 2,500 adultos, 900 estudiantes de secundaria y preparatoria y 100 jóvenes en riesgo. Todos los servicios son gratuitos para aquellos inscritos en su programación.

Eustaquia Orellana de 89 años recién se hizo ciudadana de Estados Unidos con el apoyo de los servicios de migración de Bresee que la ayudaron con todos los trámites.

“También vengo a que me ayuden a traducir los documentos oficiales que me llegan por correo y que no entiendo. Ellos me explican, y me ayudan en todo”, dijo.

Adultos mayores acuden a Bresee al Café con Amigos a aprender manualidades. (Araceli Martínez/La Opinión)

Café con amigos

Blanca Orellana, directora de programas multigeneracionales de Bresee explicó que entre los muchos programas que ofrecen destaca Café con Amigos, para adultos mayores de 55 años, el cual tiene como fin que convivan con otros, hagan amigos y realicen actividades artesanales.

“Además cada semana les damos talleres sobre temas de nutrición y salud que les benefician”.

Asimismo distribuyen comida, cuentan con programas de asistencia para el pago de la renta, consultas de migración; programas para después de la escuela en los que los apoyan a los muchachos con sus tareas y los preparan para la universidad.

“Los ayudamos con las aplicaciones para la universidad y las becas”.

En realidad, dijo, que tienen actividades y programas para toda la familia, padres, abuelos e hijos.

“Estamos de lunes a viernes, de 9 a 7 de la tarde”.

Orellana dijo que la beca que les otorgó el concejal O’Farrell, los ayudará a seguir creciendo en la prestación de servicios.

“Estamos creciendo demasiado y queremos ofrecer a las familias todos los recursos que necesitan. Ellas saben que aquí podemos ayudarlas y que Bresee es un lugar que los acoge. Yo tengo aquí 16 años trabajando, y me ha tocado ver crecer a muchos niños que vienen a mi programa para Después de la Escuela”.

Bresee Foundation

184 S Bimini Place

Los Ángeles, CA 90004