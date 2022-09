El universo podría estar poblado de mundos lejanos con “lluvia de diamantes”

Algunos planetas podrían formar grandes depósitos de diamantes, según un estudio publicado por la revista Science Advances y que usó plástico para recrear las condiciones de posibilidad de su aparición en Urano y Neptuno.

En el estudio, los científicos supusieron que presiones colosales convertían el hidrógeno y el carbono en diamantes, fluyendo a miles de kilómetros bajo la superficie gaseosa de estos gigantes helados.

La investigación sugiere que la suma del oxígeno a la mezcla facilitaría esta formación. Las capas de diamantes serían de un tipo muy especial, explicó Dominik Kraus, físico del laboratorio de investigación alemán HZDR y coautor del estudio.

‘Diamond rain’ on giant icy planets could be more common than previously thought | SLAC National Accelerator Laboratory: https://t.co/BnX9nZhX8q

— John M Blinstrub (@JohnBlinstrub) September 7, 2022