Nueva vacuna de refuerzo contra el covid-19 ya está disponible

En un esfuerzo por seguir manteniendo la población a salvo de los estragos del Covid-19, la semana pasada la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó el uso de una nueva vacuna de refuerzo. Después los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) comenzaron a recomendarla.

La vacuna actualizada es bivalente, es decir que ya cuenta con los componentes de proteína para prevenir de la cepa ómicron, específicamente con sus variantes BA.4 y BA.5. Estas variantes han demostrado ser más transmisibles e inmunoevasoras.

El miércoles durante una conferencia de prensa virtual se reiteró la importancia de continuar vacunándose contra el covid-19 y utilizar el nuevo refuerzo en cuanto sea posible.

La autorización de uso de emergencia de las vacunas de refuerzo contra el Covid-19 actualizadas son; el refuerzo bivalente de Moderna para personas de 18 años en adelante y el refuerzo bivalente de Pfizer-BioNTech para personas de 12 años en adelante.

Los interesados deben haber completado la primera serie de dosis de vacunas contra el covid-19, dijo el doctor Gil Chávez, director adjunto del Centro de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Salud Pública de California (CDPH).

Las personas deben esperar al menos dos meses para recibir el refuerzo de la nueva vacuna bivalente.

Chávez aseveró que es una buena noticia saber que existe un nuevo refuerzo mejorado, principalmente porque en los últimos dos años las vacunas contra el Covid han resultado ser una herramienta extraordinaria.

“Las vacunas literalmente han salvado millones de vidas, han ayudado a protegernos contra los peores resultados del virus y francamente nos han ayudado a salir adelante como comunidad”, subrayó el doctor quien dio como ejemplo su propia experiencia.

Chávez contó que por más de dos años estuvo protegiéndose para no ser contagiado del Covid-19 pero hace unos meses por fin tuvo su encuentro cercano con el virus.

“Me dio mucho gusto que yo tenía mis dos vacunas iniciales y mi refuerzo porque la infección que me dio fue leve y me duró dos o tres días y sin ninguna consecuencia a largo plazo”, explicó el doctor. “Yo como persona mayor, me preocupaba que si [no hubiera tenido] ninguna vacuna hubiera terminado en el hospital o hasta muerto”.

Dijo que en casa su esposa, hijos y nietos están vacunados y esto les ha permitido continuar teniendo una vida normal y con menos preocupaciones.

Llegan las vacunas de refuerzo a California

California ya recibió las primeras 600,000 dosis que ya están disponibles en clínicas, farmacias y otros proveedores de salud en el estado.

Se espera que en los próximos días lleguen unas 400,000 dosis adicionales.

“Este es el primer millón de dosis que recibirá California. Más dosis vendrán más adelante”, dijo Chávez. “Esperamos que en las próximas semanas haya dosis de vacunas par a todos los que la necesitan”.

Dijo que la distribución en áreas de alta necesidad es prioridad para el departamento de salud pública de California. La meta es continuar la trayectoria de tener bajos casos. Pero lo más importante, prevenir aumento de casos en el invierno.

“Es por eso que los funcionarios de salud pública instan a las personas a obtener el refuerzo actualizado”, dijo Chávez.

El doctor Chávez dijo que todas las vacunas contra el covid-19 requieren una vacuna de refuerzo para asegurar la protección continua contra enfermedades graves. La protección principal contra la infección puede disminuir con el tiempo y las dosis de refuerzo son una manera segura de renovar la protección y reducir las consecuencias graves del virus.

Se puede comparar con el virus de la influenza, cuyas vacunas incluyen las cepas que han rondado por el país para protegerlos.

“Con el covid-19 estamos moviéndonos más en esa dirección, en que pensamos que en el futuro vamos a tener un refuerzo contra el covid todos los años como lo tenemos contra la influenza”, dijo Chávez.

Los nuevos refuerzos que ya están disponibles ofrecen una mejor protección de las variantes del ómicron que se extendieron de gran manera durante la primavera y el verano y continúan circulando.

“Los refuerzos que estamos usando ya no estarán disponibles. Estos nuevos refuerzos reemplazaran inmediatamente las vacunas existentes para las personas de 12 años en adelante”, dijo Chávez.

Añadió que las personas pueden recibir su refuerzo actualizado independientemente de las vacunas que se pusieron anteriormente.

Pese a que las mascarillas ya no son obligatorias, los funcionarios de salud recomendaron que las personas utilicen sus mascarillas bien ajustadas con buena filtración cuando están en espacios de interiores. También que se hagan la prueba del covid si tienen síntomas como secreción nasal, dolor de garganta y estornudos o tos.

Adicionalmente, se pide a las personas que utilicen mejor ventilación en espacios cerrados y se queden en casa cuando se sientan enfermos.

Para encontrar un sitio de vacunas más cercano visite: vaccines.gov y las citas pueden encontrarse en myturn.ca.gov