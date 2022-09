Kim Kardashian relanza a la venta, por $3.5 millones, su lujoso apartamento en Calabasas

La socialité Kim Kardashian, de 41 años, decidió lanzar a la venta su lujoso apartamento de Calabasas, California, el cual ya en el pasado estuvo en el mercado, pero, por una u otra razón, decidió conservarlo.

El inmueble, que lanzó al mejor postor en 2019 por $3.5 millones de dólares, está siendo ofrecido de nuevo en ese precio, por lo que espera que en esta ocasión sí haya más de un interesado en adquirirlo.

La propiedad, que compró en el verano de 2017 por $1.6 millones de dólares y es de estilo Mediterráneo, fue remodelada por el reconocido arquitecto belga Vincent Van Duysen, quien suele trabajar muy de cerca con los Kardashian cuando de modernizar sus casas se trata, por lo que luce simplemente espectacular.

De acuerdo a la ficha técnica, dada a conocer por diversos sitios especializados en la venta de bienes raíces, la vivienda cuenta con una extensión de 2,260 pies cuadrados, con tres recámaras y con cuatro baños.

Así es una de las recámaras con las que cuenta el aún hogar de Kim Kardashian (The Grosby Group)

Al igual goza de vestíbulo, de cocina de comedor, de sala de estar, de sala principal, de cuarto de lavado, de ascensor, entre otras habitaciones.

Así luce por dentro el apartamento de Kim Kardashian en Calabasas (The Grosby Group)

Al exterior los residentes tienen acceso a un patio, a amplias áreas verdes, a piscina con su respectiva zona de spa, a jacuzzi, a fitness center, a área de barbacoa, a hoguera, a parking de invitados, entre otras amenidades.

Los futuros dueños disfrutarán de espectaculares áreas comunes (The Grosby Group)

El condominio, que es recordado por aparecer en algunos capítulos del reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’, también solía ser usado como oficina de KKW Beauty.

