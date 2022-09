Las Águilas del América están imparables: el conjunto de Fernando Ortiz ve desde arriba a todos los equipos del fútbol mexicano

Las Águilas del América del delantero uruguayo Jonathan “Cabecita” Rodríguez, vencedoras este martes por 3-0 del San Luis, mantuvieron el liderato el Apertura del fútbol mexicano, al concluir este miércoles la jornada 13.

El uruguayo “Cabecita”, que puja por un lugar en la selección de su país para el Mundial de Qatar, firmó su sexto gol, el chileno Diego Valdés, su cuarto y el mexicano Henry Martín, su octavo, en un duelo en el que las Águilas fueron de menos a más y se confirmaron como el cuadro de mejor ataque.

América llegó a nueve victorias, con un empate, tres derrotas y 28 puntos, los mismos de los Rayados de Monterrey, a los que aventaja por mejor diferencia de goles.

El argentino Germán Berterame le dio a los Rayados una victoria por 3-2 sobre Cruz Azul.

Berterame convirtió de derecha a pase del uruguayo Rodrigo Aguirre y rompió un empate 2-2. Por los Rayados habían anotado los mexicanos Jesús Gallardo y Luis Romo, en tanto Cruz Azul empató con anotaciones del argentino carlos Rotondi y el mexicano Uriel Antuna.

La jornada arrancó este martes cuando el León venció por 1-0 al Juárez Fc con un gol del argentino Lucas Di Yorio y el Santos Laguna aventajó por 3-1 al Necaxa, con anotaciones de los argentinos Juan Brunetta y Leonardo Suárez y del mexicano Diego Medina.

Este miércoles el argentino Nicolás Ibáñez convirtió su octavo gol para empatar en el liderato de los anotadores con Henry Martín y colaborar con el empate del Pachuca 2-2 en casa del Puebla. View this post on Instagram A post shared by LIGA BBVA MX (@ligabbvamx)

Los Tuzos del entrenador uruguayo Guillermo Almada permanecieron en zona de clasificación directa a los cuartos de finales, con dianas de Ibáñez y del mexicano Miguel Tapias, luego de que Jordi Cortizo y Martín Barragán le habían dado ventaja a los locales.

Pachuca permaneció en el cuarto lugar, con siete triunfos, cuatro empates, dos derrotas y 25 puntos, tres menos que América y uno encima de los Tigres UANL, quintos de la tabla, al vencer por 3-1 al Toluca.

El mexicano Sebastián Córdova y los franceses André Pierre Gignac y Florian Thauvin anotaron por los Tigres y el chileno Jean Meneses descontó por Toluca, que bajó al sexto escaño.

En otros resultados de la jornada, este miércoles, Mazatlán venció por 1-0 al campeón Atlas con gol del colombiano Nicolás Benedetti, Pumas UNAM, 4-1 al Querétaro y Guadalajara 2-1 al Tijuana. View this post on Instagram A post shared by LIGA BBVA MX (@ligabbvamx)

