VIDEO: José Eduardo Derbez se sincera y por fin habla de la salud de su padre, Eugenio Derbez

La salud de Eugenio Derbez sigue siendo preocupación entre sus fans. Por ello su hijo José Eduardo Derbez decidió romper el silencio y hablar del verdadero estado de salud de su famoso padre, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a una fuerte lesión en el hombro.

El actor, de 30 años, confesó que ya logró hablar con su papá después de este acontecimiento que lo mantuvo en el hospital por algunos días y que causó muchas especulaciones en redes sociales.

Derbez tuvo que someterse a una cirugía debido a que hace algunos días sufrió un accidente que le provocó una grave lesión en el hombro. La familia se mantuvo hermética sobre el estado de salud del creador de “La Familia P.Luche”.

Así que se desataron varios rumores en redes sociales al respecto de cómo se encontraba Eugenio, no obstante, su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo aclaró la situación y hasta compartió algunas imágenes del también director de cine.

Ahora, José Eduardo Derbez, hijo del comediante con Victoria Ruffo, rompió el silencio sobre cómo se encuentra su papá después de la cirugía. Fue durante su participación en “La Saga” que el actor indicó que habló con Eugenio en su cumpleaños, el pasado 2 de septiembre, y confirmó que ya se encuentra recuperándose en su casa.

“En su cumpleaños el 2 de septiembre ya había salido, ya sabes que allá en Estados Unidos es todo muy frío y te operan y te sacan luego, luego. Ya estaba en su casa, hablé con él, lo sentí que está como bajoneado en el sentido de cómo es tan chambeador y todo el tiempo quiere hacer algo como que tuvo que cancelar todo, que yo le dije ‘creo que te va a ayudar a que estés en tu cama, en tu casa un buen rato’ porque si no, no para”

Asimismo, durante el programa de Adela Micha dejó ver que el hermetismo sobre las causas de su lesión, no sólo fueron con el público y los medios de comunicación, sino también con la propia familia, ya que tuvo que preguntarle a su hermano Vadhir Derbez, qué fue lo que verdaderamente había pasado.

“Pues lo primero que mandaron fue que mi papá estaba en el hospital, pero eso fue recién cuando se cayó y les puse ‘oigan qué pasó’, no sé quién puso ‘pregúntale a no sé quién’, otros ‘pregúntale en privado a no sé quién’, no me lo pueden decir en donde estamos todos. Comencé a preguntar por separado y mi hermano Vadhir me contestó pues sí se cayó”.

JOSÉ EDUARDO DERBEZ