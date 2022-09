Zac Efron reveló la razón de la transformación de su rostro en 2021

Más de un año después, Zac Efron habló por primera vez de los rumores que aseguraban que se hizo una operación estética en el rostro que le hizo lucir irreconocible, según los comentarios de sus fans en las redes sociales.

Sin embargo, el actor le dijo a Men’s Health en su artículo de portada de octubre de 2022, publicado el miércoles, que lo que realmente sucedió es que se rompió la mandíbula mientras corría por su casa con los calcetines puestos.

Efron, de 34 años, dijo que se resbaló, golpeó la esquina de una fuente, se desmayó y se despertó con el “hueso de la barbilla… colgando” de su rostro.

En medio de la recuperación de la estrella de “High School Musical”, sus músculos faciales se volvieron “muy, muy grandes” para compensar la lesión, por lo que trabajó con un fisioterapeuta para contrarrestar su crecimiento.

Cuando Efron se tomó un descanso en Australia, los músculos maseteros simplemente crecieron, explicó la ex estrella de Disney Channel, quien anteriormente se rompió la mandíbula en 2013.

Los fanáticos notaron por primera vez el rostro transformado de Efron en abril de 2021, lo que generó rumores de que había pasado por el quirófano.

Al mes siguiente, su amigo Kyle Sandilands negó que Efron se hubiera hecho alguna cirugía estética.

El protagonista de “17 Again” no pareció desconcertado por las opiniones respecto a su apariencia física. Y en cuanto a cómo se enteró de que la gente estaba comentando el asunto, explicó: “Mi madre fue la primera persona en decirme que Internet creía que me había hecho una cirugía plástica. Si valorara lo que otras personas piensan de mí, definitivamente no podría hacer este trabajo”.

Zac Efron tuvo que recuperarse de otras lesiones

Efron describió más lesiones en otras partes de la entrevista, desde un hombro dislocado y un ligamento cruzado anterior desgarrado, hasta una muñeca rota y una voladura en la espalda, que ocurrieron cuando estaba entrenando.

Si bien la estrella de “Hairspray” ahora tiene una rutina de ejercicios conscientes con yoga, estiramientos y automasajes, se ejercitó rigurosamente mientras filmaba “Baywatch”.

También confesó que esa experiencia lo llevó a una depresión oscura e insomnio y que no se sintió mejor hasta seis meses después de terminar la filmación. “Me costó mucho volver a centrarme. En última instancia, lo atribuyeron a tomar demasiados diuréticos durante demasiado tiempo y estropeó algo”, recordó.

