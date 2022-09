La carta de tarot para la semana del 12 al 18 de septiembre 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Nueve de Espadas

1. Nueve de Espadas: Puedes sentir mucha intranquilidad, no puedes respirar tranquilo, tranquila, tienes momentos en donde no ves la luz, y sentirás que se te cierran los caminos. Pero guarda la calma, después de tanta oscuridad siempre llega el amanecer. Todo lo que te abruma irá quedando atrás conforme pase la semana. Mejor pregúntate si realmente todo es tan malo como parece. En el trabajo puede demandarte mucho esfuerzo y sentir que no acabarás nunca, no te preocupes, terminaras todo a tiempo y podrás respirar tranquilamente después de tanto desgaste. Cuidado con las cosas materiales, puedes tener perdidas irreparables, desde una descompostura de gran magnitud hasta un objeto de gran valor sentimental. Cuida los pasos que das en el camino del amor, no es bueno precipitarse ni para empezar algo, ni para terminar nada, deja que pasen los días y sientas que de nuevo todo marcha en balance perfecto, hasta ese momento toma decisiones importantes que tengan que ver con las relaciones de pareja. En la salud puedes necesitar un buen masaje relajante, es necesario cuides las contracturas de la espalda y hombres, ahí estas poniendo todo el peso del estrés.

2. Rey de Bastos

2. Rey de Bastos: Es momento de actuar, no puedes esperar que todo marche sin que le pongas energía, no puedes esperar que todo funcione sin empujarlo, es momento de hacerte cargo de tu propio destino. Es una semana para reafirmar tu relación con empleados o subordinados, es tiempo de que te vean de nuevo como el buen jefe que eres, firme, líder y comprensivo con los que tienes a tu cargo, es una semana de buenos resultados laborales, agradece y comparte esos triunfos, que jamás se te olvide que trabajas en un equipo y en equipo. La economía luce perfecta es una jornada llena de abundancia, abundancia, muy merecida por todo el esfuerzo realizado. En el amor es un buen momento para tomar decisiones importantes, puedes tener la certeza ya, de que es necesario dar el siguiente paso, como un matrimonio o una unión libre.

3. Diez de Oros

3. Diez de Oros: Comparte con tu familia, refrenda lazos. Es una semana para poder compartir tu abundancia con los seres a los que quieres tanto y que te han apoyado sin siquiera chistar para que ahora seas quién eres y estes en donde estas. Todo trámite legal que tengas en el tintero échalo a andar esta semana, verás que camina rápido y positivamente. Si estas involucrado, involucrada, en un juicio no dudes que todo será a tu favor. Que jamás se te olvide que la abundancia no nada más es material, valora todos sus demás aspectos, como la abundancia de amor, de salud, de amigos etc. No pongas en duda ningún nuevo proyecto que tengas pensado realizar en estos días, tienes el éxito asegurado, y está más cerca que nunca. Tu salud estará pasando por un gran momento, te sentirás con toda la vitalidad para terminar cada una de las cosas que tengas planeadas para estos días.