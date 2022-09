Taylor Swift confiesa que le gustaría dirigir películas; “siempre querré contar historias humanas sobre emoción humana”

La aclamada y reconocida cantante Taylor Swift ha compartido su ambición de dirigir películas con “historias humanas sobre emociones humanas” durante una entrevista en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

La estrella participó en un panel in Conversation en el festival el pasado 9 de septiembre y proyectó su cortometraje debut, All Too Well, en 35 mm.

Cuando se le preguntó si quería dirigir largometrajes en el futuro, Swift dijo: “Si fuera lo correcto, sería un privilegio y un honor. Siempre querré contar historias humanas sobre la emoción humana”.

Según The Hollywood Reporter, la estrella del pop pasó a hacer referencia a directoras como Nora Ephron (When Harry Met Sally), Chloé Zhao (The Eternals) y Greta Gerwig (Little Women) como influencias en ella detrás de la cámara. “Es realmente hermoso que estemos en un lugar donde la idea de una cineasta no te hace poner los ojos en blanco o pensar tan escépticamente como lo fue una vez”, dijo.

🎥| @TaylorSwift13 about the red scarf



"is a metaphor… and… stop" pic.twitter.com/VbjiSVPT8Q — The Swift Society (@TheSwiftSociety) September 10, 2022

Swift también habló sobre de dónde vino su deseo de dirigir, diciendo: “No fue como si me despertara un día y dijera: ‘Sabes qué, quiero dirigir'”, dijo. No fui a la escuela de cine. He estado en el set de alrededor de 60 videos musicales y he aprendido mucho de ese proceso”.

La actriz y cantante agregó que trabajando en su video musical para ‘The Man’ por sí misma fue cuando “realmente comenzó a aprender todo porque tienes que hacerlo”.

Swift anunció detalles de su próximo álbum original, Midnights. Después de confirmar inicialmente que el disco estaba en camino mientras recogía el premio al Video del Año en los MTV VMAs 2022, el músico dio a conocer la obra de arte, el título y la fecha de lanzamiento del 21 de octubre, noticia que ha puesto más que felices a sus seguidores.