Coches usados: los mejores vehículos eléctricos con 3 años de antigüedad

Con la aprobación de la histórica Ley de Reducción de la Inflación de 2022, los compradores que califiquen pueden obtener un crédito de $4,000 por la compra de un vehículo eléctrico usado.

La legislación histórica, que conlleva una revisión de la estructura de crédito fiscal para vehículos eléctricos, incluido un crédito inédito de $4,000 para comprar un vehículo eléctrico usado, fue aprobada por la Cámara de Representantes el viernes, y se presentará al presidente Biden para que la firme. Según la legislación, los compradores de vehículos eléctricos nuevos que ganen menos de $150,000 al año ($300,000 en el caso de parejas) obtendrían un crédito fiscal reembolsable de $7,500 cuando compren un vehículo calificado.

Debido a las complicadas normas relacionadas con la producción, aún no está claro exactamente qué modelos nuevos de vehículos eléctricos calificarán. Sin embargo, el crédito para vehículos eléctricos usados es más sencillo. Los nuevos cambios, parte de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, entrarán en vigencia el próximo año.

CR puede recomendar unos cuantos vehículos eléctricos usados que vale la pena considerar de marcas como Kia, Nissan y Tesla. Para ayudar a guiar a los miembros en su selección, equilibramos nuestras propias pruebas exhaustivas con encuestas, en las que les pedimos a los miembros que compartieran sus experiencias con sus automóviles.

La confiabilidad, la comodidad y la facilidad de uso de los controles juegan un papel importante en la percepción que alguien tiene de un vehículo a lo largo del tiempo. Revisamos nuestros datos para encontrar los modelos de vehículos eléctricos de 2019 más confiables, teniendo en cuenta vehículos de Chevrolet, Hyundai, Kia, Nissan, Tesla y otros.

A los tres años, muchos pueden ser modelos de renta y todos tienen mucha vida útil por delante. Elegimos los autos que tienen más probabilidades de brindar años de servicio relativamente sin problemas.

Todos estos modelos tienen nuestra designación Green Choice, que destaca a los vehículos con las emisiones más limpias o, en el caso de los vehículos eléctricos, cero emisiones. Y como ocurre con muchos vehículos más nuevos, las características de seguridad activa como advertencia de colisión frontal (FCW), frenado automático de emergencia (AEB) y advertencia de salida de carril (LDW) a menudo se incluyen como equipo estándar.

Se presentan en orden, clasificados por disponibilidad promedio.

Si eres miembro de Consumer Reports, podrás acceder a la lista que figura abajo. Los miembros de CR también tienen acceso total a los resultados de nuestras encuestas anuales de automóviles; reseñas de las primeras pruebas de manejo de los automóviles, SUV y camionetas más nuevos; nuestros resultados completos de pruebas de carretera; y calificaciones exclusivas para cada vehículo que compramos y probamos.

Si no eres miembro de CR, haz clic a continuación para convertirte en miembro y acceder a la lista y todas nuestras calificaciones y reseñas exclusivas para cada vehículo que compramos y probamos. Si te unes, también obtienes acceso completo a calificaciones exclusivas para los demás productos que nuestros expertos evalúan en varias categorías, incluidos productos electrónicos y electrodomésticos.

Nota del editor: Esta versión se actualizó para reflejar la aporbación de la ley Inflation Reduction Act of 2022.

