Cómo encontrar todos los incentivos disponibles para vehículos eléctricos

Consumer Reports ofrece a los compradores de coches una nueva forma de descubrir incentivos nacionales y locales

By Jeff S. Bartlett

Los compradores de vehículos eléctricos conocen los créditos fiscales tan publicitados de hasta $7,500 en coches que califican. Pero hay otros incentivos disponibles, si sabes dónde buscar.

El buscador de ahorros para vehículos eléctricos de Consumer Reports destaca los incentivos locales y federales y descuentos de impuestos, según tu código postal y el modelo que estás buscando. Esta función es parte de nuestra membresía gratuita en CR.org, y solo se requiere una dirección de correo electrónico para acceder a ella.

Con la tecnología de ZappyRide, el buscador de ahorros para vehículos eléctricos puede descubrir dinero que no sabías que estaría disponible, lo que podría hacer que la compra de un vehículo eléctrico sea menos costosa de lo previsto.

Algunos estados ofrecen créditos fiscales que pueden sumarse al crédito fiscal federal. Por ejemplo, en Nueva York, donde se encuentra la sede de Consumer Reports, hay un descuento de hasta $2,000 que se puede aplicar al alquiler o la compra de un vehículo eléctrico. Además, el principal proveedor de electricidad, ConEd, ofrece hasta $1,000 al año en descuentos para los propietarios que cargan los vehículos fuera de las horas pico. Estas ofertas aparecen destacadas, con enlaces directos a los detalles, lo que facilita ver qué hay disponible y saber cómo usar los incentivos.

Photo: Consumer Reports

El buscador de ahorros para vehículos eléctricos de CR es la herramienta más reciente de una sólida cartera de información sobre la compra, el mantenimiento y la reparación de coches. Esto incluye un nuevo selector de automóviles interactivo diseñado para ayudar a los consumidores a reducir de forma rápida sus opciones en función de los atributos específicos que buscan, como el ahorro de combustible y la comodidad.

Si sabes lo que estás buscando, adéntrate directamente en nuestra herramienta de calificación interactiva, donde puedes encontrar los modelos de bajas emisiones que tienen la designación Green Choice de CR. Además, si necesitas ayuda para elaborar el presupuesto, consulta el valor de recompra.

Si estás comprando un coche usado, tenemos un amplio mercado de automóviles usados que incluye calificaciones de confiabilidad y satisfacción del propietario.

¿Estás listo para dejar atrás las preocupaciones sobre el aumento de los precios de la gasolina? Explora el buscador de ahorros para vehículos eléctricos para ver cuál es el costo real de comprar un vehículo eléctrico. Puede ser menor de lo que piensas.

Photo: Consumer Reports

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.