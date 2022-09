Mensajes de “odio” de republicanos contra inmigrantes y otras minorías desatan alerta

Defensores de derechos civiles y de inmigrantes advirtieron sobre las consecuencias violentas por el mensaje “nativista” y de “por el odio” de algunos republicanos, como parte de su estrategia electoral.

Los expertos destacaron cómo las conspiraciones y la retórica de los “nacionalistas blancos” sobre el supuesto “reemplazo” y la “invasión” han alimentado situaciones peligrosas en Estados Unidos.

“En los últimos años en Buffalo, El Paso, Pittsburgh, Charlottesville y otros lugares”, citaron los expertos. “Desafortunadamente y a pesar de los peligros comprobados, los candidatos republicanos y los funcionarios electos han estado incorporando estas mismas mentiras y conspiraciones viles y deshumanizantes a lo largo de este ciclo electoral”.

En una conferencia virtual, organizada por America’s Voice y otras organizaciones, se expuso la forma en que los mensajes de odio hacia los inmigrantes puede desatar consecuecias fatales, como el tiroteo en El Paso, Texas.

“En vísperas de lo que llamo una guerra abierta contra los migrantes y una narrativa distorsionada de la inmigración hecha en forma intencional, nuestra frontera sur se ha visto infundida por el racismo y la supremacía blanca”, acusó Fernando García, director ejecutivo de Border Network for Human Rights. (BNHR).

Citó el tiroteo ocurrido el 3 de agosto de 2019 en El Paso, Texas, donde un “joven blanco” decidió atacar a latinos y mexicanos en un Walmart, donde murieron 23 personas.

“Se supone que Estados Unidos es una nación de inmigrantes, y se supone que los símbolos de nuestro país, la Estatua de la Libertad y Ellis Island, representan esa tierra prometida y un futuro de esperanza”, recordó el activista. “Ahora nuestra frontera sur, especialmente Texas, es todo lo contrario: es una promesa de pobreza, criminalización, odio y militarización”.

Señaló que su agrupación trabaja en cambiar esa narrativa y desafiarla, en referencia al trabajo comunitario a lo largo de varios condados en la frontera texana.

“Necesitamos crear nuestra propia narrativa exitosa que sea segura para las comunidades fronterizas, pero que también reconstruya el rostro de la inmigración, por eso estamos construyendo este concepto de la Nueva Isla Ellis”, dijo.

Discurso de hispanos contra hispanos

Juanita Monsalve, responsable sénior de mercadotecnia y directora creativa de la organización United We Dream Action lamentó que entre los republicanos haya aspirantes latinos que difundan esa retórica.

Hizo referencia a las que calificó de “latinas de extrema derecha”, Mónica De La Cruz y Mayra Flores, quienes se postural al Congreso de Texas.

“En todo el país, los republicanos están usando el miedo y usando a los inmigrantes como chivos expiatorios como sus principales tácticas para tratar de ganar votos”, lamentpo. “Los candidatos al Senado en estados con grandes poblaciones de latinos e inmigrantes están impulsando la peligrosa ‘Teoría del Gran Reemplazo’“.

Dijo que esas aspirantes hispanas o latinas cuentan cuentan con el respaldo de muchos que han “promovido esta peligrosa retórica y mentiras sobre los inmigrantes”.

“Como inmigrante, sé lo peligroso que es este tipo de retórica, no solo para los inmigrantes, sino para las personas de color en general”, sentenció. “Esta retórica tiene consecuencias en la vida real”.

Monsalve citó el tiroteo en una tienda de comestibles en Buffalo, Nueva York, y mencionó también el ocurrido en El paso.

“En ambos casos, los tiradores estaban motivados por esta retórica antiinmigrante y la repetían como un loro”, acusó.

La activista también acusó a los republicanos de querer dividir a la población.

“En lugar de tratar de dividirnos, los políticos deberían trabajar para asegurarse de que tengamos un sistema de inmigración que trate a las personas con dignidad y respeto”, consideró.

Amy Spitalnick, directora ejecutiva de Integrity First for America, hizo referencia a los neonazis que salieron con antorchas por las calles de Charlottesville, gritando: “¡Los judíos no nos reemplazarán!”.

Sin embargo, señaló que esa misma teoría es aplicada hacia otras razas y etnias.

“Las mismas teorías de conspiración se han normalizado por completo en la derecha, alimentando un ciclo de extremismo y violencia que amenaza a las comunidades en todo este país y nuestro futuro como una democracia multirracial”, acusó.