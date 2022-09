The Tree Yoga Cooperative, el primer estudio de yoga y bienestar llega al sur de Los Ángeles

Después que Rita Ortiz-Contreras celebró la graduación de su hijo en el 2014 se dio cuenta que ya tenía más tiempo para ella misma. Así que decidió incursionar en el yoga. Su idea era fácil; buscar algún estudio y participar en las clases.

Sin embargo, pronto notó que en su vecindario del sur de Los Ángeles no habían estudios de yoga. Su opción más cercana era el oeste de Los Ángeles y cuidades costeras. Decidió visitar algunos y notó que eran demasiado caros y demasiado lejos.

“Además todo lo que veía era gente blanca, casi todos delgados, flexibles y se veía que tenían ya una rutina. Así que cuando yo llegaba no me sentía cómoda. No era nada que decían o hacían pero era todo el ambiente”, dijo Ortiz-Contreras, codueña de The Tree Yoga Cooperative.

Así que en su continua búsqueda encontró una organización no lucrativa en el sur de Los Ángeles, sobre la avenida Western, y decidió inscribirse.

Desde la primera clase quedó impresionada de la forma de enseñanza del instructor y ese mismo día también entendió el propósito de la yoga.

“El instructor me habló como si fuera mi amigo, mi vecino. Me explicó que la yoga era mucho más que esas poses que parecen como un pretzel”, contó la mexicana de 47 años.

Las clases eran mucho más accesibles y cercanas a su hogar así que decidió ser una estudiante con participación constante. Tanto fue su gusto que pocos meses después tomó clases para certificarse en un entrenamiento de yoga y posteriormente se convirtió en una instructora de yoga en la organización.

“Aprendí mucho más. Porque la raíz de la yoga no solamente son las posiciones pero la filosofía de que debes asegurarte que estas emocional y mentalmente en balance y es un círculo completo con la parte física”, dijo Ortiz-Contreras.

Los dueños de la cooperativa, Jennifer Álvarez, Jonie Cole Thomas ll, Jana Janelle Johnson y Rita Ortíz-Contreras recibieron reconocimiento del concejal Curren Price. (Suministrada)

Lo más impresionante para ella es que las personas estaban interesadas en participar pero muchas no hablaban inglés, así que ella se dio a la tarea de hacer las clases bilingües.

Comienza el plan para la cooperativa

En la organización Ortiz-Contreras conoció a Jennifer Álvarez, Jonie Cole Thomas ll y Jana Janelle Johnson y se creó una buena mancuerna ya que cada uno contaba con una buena historia del porque incursionaron en el yoga.

La organización ya estaba tambaleando debido a que era una entidad basada en donaciones de las personas o subvenciones que recibían. Así que en el 2020, con la llegada del covid-19, esta colapsó.

En ese entonces el cuarteto recibió la oportunidad de continuar el proyecto encargándose por completo del trabajo.

“Así que comenzamos a ver como podíamos cambiar la organización a una cooperativa donde los trabajadores son los dueños del negocio”, contó Álvarez, codueña de The Tree Yoga Cooperative.

Los cuatro decidieron dar un paso enfrente y continuaron el legado de presentar el yoga a las comunidades de color.

“Hay una idea de que los latinos y las personas que no hablan inglés no están interesados en el yoga, pero si están interesados pero no ha habido suficiente promoción en los medios para que se vean representados”, dijo Álvarez.

Debido a que los cuatro codueños ya habían experimentado ese sentimiento en el pasado sabían lo importante que era llegar a la gente.

Durante la pandemia tuvieron que evolucionar un poco y los cuatro comenzaron a dar clases en los parques, escuelas, bibliotecas, centros para personas mayores, organizaciones con personas previamente encarceladas y hasta con sobrevivientes de cáncer y de violencia doméstica.

“Venimos de una perspectiva informada sobre el trauma de cómo abordarlo. Y además de cómo enseñar yoga de manera accesible, para que las personas que son principiantes, que nunca han aprendido yoga antes, se sientan invitadas y animadas a seguir practicando”, contó Álvarez.

Mientras hacían estos trabajos continuaban ahorrando dinero para comenzar su propio negocio. También participaron en concursos de negocios como el de Black Ambition, una iniciativa filantrópica del cantante Pharrell Williams, la cual apoya a negocios de color.

Ahí ganaron el primer lugar y así comenzaron el plan para crear su negocio, The Tree Yoga Cooperative, el cual realizó su gran apertura este pasado sábado 10 de septiembre.

La celebración incluyó mariachi. (Suministrada)

Esta fue una celebración no solamente por ser el único en el sur de Los Ángeles, pero también por el esfuerzo que existe de los codueños para promover la yoga en áreas de bajos recursos.

Ortiz-Contreras dijo que a través de los años ha aprendido lo importante de hacer sentir bienvenidas a las personas sin la necesidad de que tengan un aspecto físico especifico.

“No tienen que vestir de ninguna forma específica, solo llegar y nos ponemos a ejercitar”, recalcó.

Álvarez dijo que le agrada mucho la idea de poder compartir esta cooperativa con afroamericanos ya que es la clara representación de lo que es el sur de Los Ángeles.

No pudo evitar un nudo en la garganta al contar que durante la gran apertura del estudio, su mamá contrató un mariachi el cual comenzó a cantar a todo pulmón en celebración con los invitados.

“Era señal de que lo logramos porque uno no tiene mariachi sin algún motivo”, dijo Alvarez. “Fue muy bonito porque teníamos a nuestras familias apoyándonos y fue muy poderoso por ver a las comunidades negras y latinas elevando y honrando la cultura de cada uno. Nosotros ya sabíamos lo que éramos capaces de hacer. Así que fue genial tener más gente que cree en nosotros, invirtiendo y ayudando a amplificar este trabajo”.

The Tree Yoga Cooperative está localizado en el 918 E. 60th Street, Suite B, en Los Ángeles. Para más información llame al (310) 710-0744 o visite https://thetreeyogacoop.org/