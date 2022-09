“Hice mi parte… me gustaría que él estuviera más presente”: Gisele Bündchen habló de su relación con Tom Brady

La pareja formada por el 7 veces campeón de la NFL, Tom Brady y Gisele Bündchen, se encuentra en el ojo del huracán, ya que desde hace unos días han estado inmersos en una ola de rumores sobre una posible separación. Ante ello, la revista Elle publicó una entrevista con la supermodelo, donde menciona algunas diferencias que tuvo recientemente con su marido.

El artículo de portada más reciente de la revista detalla pormenores que bien pudieron encausar a la pareja hacia la ruptura, ya que a pesar de que la entrevista es reciente, en la misma se aclara que fue realizada antes de que estallara el rumor de la separación; posteriormente intentaron hablar con ella de nuevo, pero nunca obtuvieron una respuesta positiva.

Durante la charla, la brasileña habló de las preocupaciones que le generaba que Tom Brady siguiera activo en su deporte favorito, por temor a una lesión, además de que su labor profesional le impedía estar más tiempo con la familia.

“Este es un deporte muy violento, y tengo hijos y me gustaría que él estuviera más presente”, comentó.

Bündchen aclaró que esta discusión no es algo nuevo, sino que desde hace años es un tema recurrente en su relación, aunque siempre trataban de llegar a un acuerdo.

“Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. En última instancia, siento que todos deben tomar una decisión que funcione para ellos. Él también necesita seguir su alegría”, acotó.

Y, por sus palabras se puede entender que, generalmente, la supermodelo era quien cedía, ya que estaba muy consciente de lo importante que era su profesión para su esposo, por lo que siempre buscaba la manera de que ella y sus hijos estuvieran cerca de él para apoyarlo y que todos fueran felices.

“Hice mi parte, que es estar para mi marido. Me mudé a Boston, y me enfoqué en crear un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y sus sueños. Ver a mis hijos convertirse en los pequeños y hermosos humanos que son, verlo a él triunfar y sentirse realizado en su carrera, me hace feliz”, agregó.

Gisele Bundchen es la seleccionada para embellecer la más reciente portada de la revista Elle👄.

En el número, la modelo habló realmente sobre cómo se siente con respecto al retiro de Tom Brady, “Obviamente, tengo mis preocupaciones: este es un deporte muy violento, tengo a… pic.twitter.com/NN2AdUcR3J — Reportero Rosa (@ReporteroRosa) September 14, 2022

Finalmente, habló de lo que pudo ser el detonante de una fractura en la relación, ya que dijo estar dispuesta a cumplir algunos sueños propios y advirtió al jugador de la NFL.

“Y ahora va a ser mi turno. No es como si fuera a estar en el valle para siempre”, concluyó.

También puede interesarte: