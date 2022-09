La indignación de Vinicius Jr. con Javier Aguirre: el brasileño se enojó con el “Vasco” por pedirle a sus jugadores que lo golpearan 

El Real Madrid viene de jugar un partido de trámite por La Liga de España. El conjunto merengue derrotó 4-1 al Mallorca de Javier Aguirre. Sin embargo, esta victoria le costó algunos duros goles a la joven estrella brasileña Vinicius Jr. El jugador de la Canarinha mostró su enojo con el “Vasco”.

Vinicius Jr. es uno de los futbolistas más desequilibrantes en la actualidad. La velocidad del brasileño lo hacen un arma letal para cualquier defensa. Esto lo sabía el estratega mexicano y tenía una orden clara para sus dirigidos: detenerlo como sea.

La molestia de Vinicius Jr. con Javier Aguirre

El “Vasco” es un personaje carismático del balompié español. El estratega mexicano siempre da de qué hablar luego de cada uno de los partidos del Mallorca y ante el Real Madrid no sería la excepción.

A través de un segmento publicado por Movistar Plus, denominado El Día Después, quedó plasmado el enojo del futbolista brasileño con el entrenador mexicano. De hecho, cuando Vinicius tuvo la oportunidad, no dudó en encarar a Javier Aguirre por sus estrictas órdenes de cortarlo: “Ha dicho pégale, pégale. El entrenador”.

Luego del partido, Aguirre fue interrogado sobre el incidente en rueda de prensa. Sin embargo, el “Vasco” decidió no entrar en polémica y o hablar de ello. “En el campo hay que hablar, aquí no. Lo que pasa dentro ahí queda, no soy de quejarme, felicidades al Real Madrid por el 4-1“, respondió.

También te puede interesar:

· “Mi negrito”, el comentario que hunde a Javier Aguirre en los medios de difusión

· La ambición de los mexicanos es su peor pecado: Javier Aguirre atacó duramente a los futbolistas aztecas

· México y Argentina están obligados a pasar la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022: Javier Aguirre le mete presión a Gerardo Martino