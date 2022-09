En sostén deportivo Rosalía se toma una selfie en el gimnasio, presumiendo su marcado abdomen

Durante su gira mundial Rosalía no deja de ponerse en forma, y en cada país que visita se asegura de acudir al gimnasio. A través de sus historias de Instagram la cantante ahora compartió una selfie en la que aparece muy sexy usando un sostén deportivo y joggers, sosteniendo un balón de basquetbol y presumiendo su abdomen marcado.

La artista ha obtenido más de un millón de likes en esa red social por una serie de fotografías en las que aparece usando un microbikini, tomando un coctel y leyendo un libro; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “2 piÑAS COLadas mas y ya empezamos el US toURRRRRRRRR jjjj”

Rosalía ya se encuentra en Estados Unidos, donde permanecerá hasta el 22 de octubre presentando su show dentro de la gira Motomami (el concierto con el que dará inicio a esta fase se llevará a cabo en Boston el 15 de septiembre); posteriormente recorrerá varios países de Europa. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

También te puede interesar:

-Rosalía luce su retaguardia mientras posa en shorts cacheteros blancos

-Rosalía deja ver los hilos de su tanga debajo de su falda gris y en “modo Motomami”