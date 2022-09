Rosalía deja ver los hilos de su tanga debajo de su falda gris y en “modo Motomami”

Rosalía siempre sorprende por sus sexys y vanguardistas atuendos; en esta ocasión lució su figura antes de abordar un avión, usando un traje de color gris con saco y minifalda, dejando ver los hilos de su tanga. La cantante publicó fotos de su más reciente concierto y hasta una indicando que se encuentra en “modo Motomami”: “Gracias x el teteo de ayeeeerrr ahhah🔥🔥🔥 ESTOY EN MOOD MOTOMAMIIIIII”

El éxito del álbum de Rosalía ha sido tal, que el viernes 9 de septiembre lanzará al mercado una versión “Deluxe” de Motomami, que incluirá temas inéditos además del sencillo “Despechá”, que actualmente ocupa los charts a nivel mundial.

La gira mundial de Rosalía continúa, y ahora llegará a Puerto Rico. Hace tan sólo unos días ella estrenó el videoclip de “El pañuelo”, un dueto que interpreta con Romeo Santos y que hasta el momento lleva más de tres millones de vistas en YouTube. View this post on Instagram A post shared by JL PROMOTIONS (@jlpromotionspr)

